﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 17, 2026 01:39 AM
ஜூலை 17:
கன்னட மொழி அறிஞரான பெஞ்சமின் ஹோல்ட் ரைஸ் என்பவரின் மகனாக, கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில், 1837ல் இதே நாளில் பிறந்தவர், பெஞ்சமின் லெவிஸ் ரைஸ் எனும் பி.எல்.ரைஸ்.
இவர், பள்ளிப் படிப்பை மைசூரிலும், பட்டப் படிப்பை லண்டனிலும் முடித்து இந்தியா திரும்பினார். பெங்களூரு சென்ட்ரல் கல்லுாரி முதல்வர், கூர்க் பகுதி பள்ளிகளின் ஆய்வாளர் பணிகளை செய்தார். பின், மைசூரு அரசு தொல்லியல் துறையின், முதல் இயக்குநர் ஆனார்.
கர்நாடகாவில் இருந்த தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளைச் சேர்ந்த 9,000 கல்வெட்டுகளையும் , ரோமானிய நாணயங்களையும் ஆவணப் படுத்தினார். அந்த தகவல்களை, 'எபிகிராபிகா கர்நாடிகா' என்ற நுாலாக வெளியிட்டார்.
'கோலாரின் கோலரம்மா கோவிலில், 1022ம் ஆண்டில் பொறிக்கப்பட்ட ராஜேந்திர சோழன் கல்வெட்டில், அரசாணைக்கு பின், மானிய நடைமுறைக்கு மூன்றாண்டுகள் ஆனதால், முன்தேதியிட்டு மானியம் வழங்க மீண்டும் அரசாணை இட்டது, சோழர்களின் நிர்வாகத் திறமையின் உச்சம்' என்பதை பதிவு செய்தார். இவர், தன் 90 வயதில், 1927, ஜூலை 10ல் மறைந்தார்.
இவரது பிறந்த தினம் இன்று!