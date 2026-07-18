﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 18, 2026 02:35 AM
ஜூலை 18:
மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், மும்பையில், ஸ்ரீநிவாஸ் மந்தனா - ஸ்மிதா தம்பதியின் மகளாக, 1996ல் இதே நாளில் பிறந்தவர் ஸ்மிருதி மந்தனா.
சாங்கிலி மாவட்டம், மாதவ் நகரில் பள்ளிப் படிப்பு, சிந்தாமன் ராவ் வணிக கல்லுாரியில் பட்டப் படிப்பை முடித்தார். தன் அண்ணன் ஷ்ரவண் மந்தனா, மஹாராஷ்டிரா ஜூனியர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடியதைப் பார்த்து, தன் 9வது வயதில் விளையாடத் துவங்கினார்.
மாநில அணியில் சேர்ந்து ௧௫, ௧௯ வயது பிரிவுகளில் விளையாடினார். 2013ல், வங்கதேசத்துக்கு எதிரான சர்வதேச போட்டியில் விளையாடினார். தன் அதிரடி ஆட்டத்தால், டெஸ்ட், ஒரு நாள், 'டி - 20' என அனைத்து போட்டிகளிலும் சதம் அடித்த முதல் இந்திய பெண்; 50 பந்துகளில் அதிவேக சதம்; அதிக சதம் அடித்த சர்வதேச வீராங்கனையர் பட்டியலில் முதலிடம் உள்ளிட்ட சாதனைகளை படைத்தார்.
மகளிர் பிரீமியர் கிரிக்கெட்டில் பெங்களூரு அணி கேப்டனாகி, 2024, 2026களில் கோப்பையை வென்றார்.
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