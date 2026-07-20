﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 20, 2026 01:34 AM
ஜூலை 20, 1955
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையில், 1955ல் இதே நாளில் பிறந்தவர் ஆர்.பானுமதி.
தன் 2 வயதில், தந்தையை பஸ் விபத்தில் இழந்தார். அதற்கான இழப்பீட்டு தொகையை பெறுவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள், தாமதத்தால் சட்டம் படிக்க முடிவு செய்தார். அதன்படி சட்டம் படித்து அரூர் நீதிமன்றங்களில் சிவில், கிரிமினல் வழக்குகளை நடத்தினார்.
தன் 33வது வயதில் மாவட்ட நீதிபதியாகி, கோவை, வேலுார் நீதிமன்றங்களில் பணியாற்றினார். 2003ல், சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியான இவர், ஜல்லிக்கட்டு, தாமிரபரணி மணல் கொள்ளை உள்ளிட்ட வழக்குகளில் தீர்ப்பளித்தார். 2014ல் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாகி, ஆறு ஆண்டுகள் பணியாற்றினார். உச்ச நீதிமன்றத்துக்கான முதல் தமிழ் பெண் நீதிபதி என்ற பெருமையுடன், 'நிர்பயா' வழக்கு உள்ளிட்ட 386 தீர்ப்புகளை வழங்கினார்.
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை தேர்வு செய்யும், 'கொலீஜியம்' அமைப்பிலும் இடம்பெற்ற முதல் பெண் நீதிபதியான இவர், 2020ல் ஓய்வு பெற்றார்.
இவரது, 71வது பிறந்த தினம் இன்று!