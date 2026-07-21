﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 21, 2026 05:34 AM
ஜூலை 21: கர்நாடக மாநிலம், பீதர் மாவட்டம், வரவட்டி கிராமத்தில், மாபண்ணா கார்கே - சாய்பவ்வா தம்பதியின் மகனாக, 1942ல் இதே நாளில் பிறந்தவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே.
தன் 7 வயதில், ஹைதராபாத் நிஜாமின் ஆயுதப்படையினர் தாக்குதலில், தன் தாய், சகோதரியுடன் வீட்டையும் இழந்தார். தந்தையுடன் குல்பர்காவில் குடியேறி, அங்கேயே சட்டப் படிப்பை முடித்தார்.
குல்பர்கா நீதிமன்றத்தில் தொழிலாளர்களின் வழக்குகளில் வாதாடினார். 1969ல் காங்கிரசில் சேர்ந்து, நகர கமிட்டி தலைவரானார்.
கடந்த 1996, 2008ல், கர்நாடக சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தார். 2009, 2014ல், குல்பர்கா லோக்சபா தொகுதி எம்.பி.,யாகி, மத்திய காங்., கூட்டணி அரசில் தொழிலாளர், ரயில்வே துறைகளின் அமைச்சராக இருந்தார்.
தற்போது, காங்கிரசின் தேசிய தலைவர், ராஜ்யசபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஆகிய பொறுப்புகளை வகிக்கும் இவருக்கு, இன்று, 84வது பிறந்த தினம்!