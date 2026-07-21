﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 22, 2026 12:00 AM
ஜூலை 22: மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், நாக்பூரில், வசந்த் நாயக்கின் மகனாக, 1949ல் இதே நாளில் பிறந்தவர் பி.வி.நாயக் எனும் பிரதீப் வசந்த் நாயக்.
இவர், நாட்டில் முதலில் துவக்கப்பட்ட சாத்தாரா சைனிக் பள்ளி, கடக்வாஸ்லா தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமி ஆகியவற்றில் படித்தார். 1969, ஜூன் 21ல், இந்திய விமானப்படையில் போர் விமானியாக சேர்ந்தார். 1971ல் நடந்த இந்திய -- பாகிஸ்தான் போரில், தன் 22வது வயதில், 'மிக் - 21' ரக விமானத்தின் வாயிலாக, பாகிஸ்தானின் இஷ்வர்தி விமான நிலையத்தின் ஆயுதக் கிடங்கு, ராணுவ வீரர்கள் தங்கியிருந்த ரயில் நிலையம், தேஜ்கான் ராணுவ விமான நிலையங்களை துல்லியமாகத் தாக்கினார்.
பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், ஜம்மு - காஷ்மீர் மீதான பாகிஸ்தான் தாக்குதல்களை முறியடித்தார். 2009 - 2011ல் விமானப்படை தலைமை தளபதியாக இருந்தார். ஜனாதிபதியின் கவுரவ உதவியாளராகவும் பணியாற்றிய இவர், 'பரம் விசிஷ்ட் சேவா, விசிஷ்ட் சேவா' உள்ளிட்ட விருதுகளை பெற்றுள்ளார்.
இவரது, 77வது பிறந்த தினம் இன்று!