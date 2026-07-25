﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 25, 2026 12:31 AM
ஜூலை 25, 1929
அசாம் மாநிலம், தேஜ்பூரில், ஹிந்து மகா சபையின் தலைவரும், வழக்கறிஞருமான நிர்மல் சந்திர சட்டர்ஜியின் மகனாக, 1929ல் இதே நாளில் பிறந்தவர், சோம்நாத் சட்டர்ஜி.
இவர், கொல்கட்டா மாநில கல்லுாரியில் பட்டம், பிரிட்டனின் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலையில் முதுநிலையில் சட்டம் படித்து, லண்டனில் பாரிஸ்டர் பட்டமும் பெற்றார். 1968ல் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இணைந்து, 1971ல் பர்த்வான் தொகுதி எம்.பி., ஆனார். 10 முறை லோக்சபா எம்.பி.,யாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
தன் விவாத திறமைக்காக, 'சிறந்த பார்லிமென்டரியன்' விருது பெற்றார். 2004 - 2009ல், காங்கிரஸ் தலைமையிலான மத்திய கூட்டணி அரசில், லோக்சபா சபாநாயகராக இருந்தார்.
பார்லிமென்ட் நடவடிக்கைகளை மக்கள் அறியும் வகையில், 24 மணி நேர, 'லோக்சபா டிவி'யை தொடங்கினார். 2008ல், அமெரிக்காவுடனான அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை எதிர்த்து, இவரது கட்சி, மத்திய அரசுக்கான ஆதரவை திரும்ப பெற்று, இவரையும் பதவி விலக வற்புறுத்தியது.
ஆனால், 'சபாநாயகர் பதவி கட்சி சார்ந்ததல்ல' என்ற இவரது விளக்கத்தை ஏற்காமல், இவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கியது. இவர், தன் 89வது வயதில், 2018, ஆகஸ்ட் 13ல் மறைந்தார்.
இவரது பிறந்த தினம் இன்று!