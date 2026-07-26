﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 26, 2026 12:46 AM
ஜூலை 26, 1935
புதுக்கோட்டையில், 1935ல் இதே நாளில் பிறந்தவர், சண்முகசுந்தரம் எனும் ஏ.வி.எம்.ராஜன்.
சென்னை பல்கலையில் பி.ஏ., படித்த இவர், காவல் துறையில் சேர விரும்பிய நிலையில், கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதால், ராஜா பி.ஏ., என்ற படத்தில் நடிகர் ஆனார். ஏ.வி.எம்., நிறுவனம் தயாரித்த நானும் ஒரு பெண் திரைப்படத்தில் இவரது ராஜேந்திரன் கதாபாத்திரம் புகழடைந்ததால், ஏ.வி.எம்.ராஜன் என பெயரை மாற்றிக் கொண்டார்.
தொடர்ந்து, எங்கள் தங்கம், தில்லானா மோகனாம்பாள், சிவகாமியின் செல்வன், தெய்வம், கலாட்டா கல்யாணம் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தார். தன்னுடன் நடித்த புஷ்பலதாவை காதலித்து மணந்தார்.
கே.பாலசந்தரின் மேஜர் சந்திரகாந்த் படத்தில் இவர் ஏற்ற கதாபாத்திரத்தின் பெயரான ரஜினிகாந்த் என்பதையே, சிவாஜிராவ் கெய்க்வாட்டுக்கு பாலசந்தர் சூட்டி, அபூர்வ ராகங்கள் படத்தில் ரஜினியை அறிமுகப்படுத்தினார்.
கடந்த, 1984ல் கிறிஸ்துவ மதத்துக்கு மாறிய ஏ.வி.எம்.ராஜன், தற்போதும் மத பிரசாரங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவருக்கு இன்று, 91வது பிறந்த தினம்!