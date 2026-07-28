﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 29, 2026 12:00 AM
ஜூலை 29: இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணமான, மட்டக்களப்பில் உள்ள மண்டூரில், வினாசித்தம்பி - சின்னாத்தை தம்பதியின் மகனாக, 1920ல் இதே நாளில் பிறந்தவர் வி.சீ.கந்தையா.
இவர், வ.பத்தக்குட்டி உபாத்தியாயர், ஏ.பெரியதம்பி பிள்ளை மற்றும் சுவாமி விபுலாநந்தரின் குருவான குஞ்சித்தம்பி உபாத்தியாயர் ஆகியோரிடம் தமிழ் கற்றார். தொடர்ந்து, யாழ்ப்பாணம் ஆரிய பாஷா அபிவிருத்தி சங்கம், மதுரை தமிழ்ச் சங்கத்தில் பண்டிதர் பட்டம், இலங்கை பல்கலையில் தமிழ் வித்வான் பட்டம் பெற்று, பள்ளி, கல்லுாரிகளில் தமிழ் இலக்கண, இலக்கியங்களை கற்பித்தார்.
'மகா வித்வான்' பட்டம் பெற்றதுடன், 'மட்டக் களப்புத் தமிழகம்' என்ற நுாலில், மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தின் வரலாறு, பண்பாடு, சமூகம் மற்றும் மொழி குறித்து விரிவாக எழுதினார். உரைநடை மற்றும் கட்டுரைகள் எழுதுவோருக்கு வழிகாட்டும் வகையில், 'கட்டுரையியல்' என்ற நுாலை எழுதினார்.
இலங்கை, இந்தியா, மலேஷிய நாடுகளில் சைவ சமய உரைகளை நிகழ்த்தியவர், 'மட்டக்களப்பு சைவக் கோவில்களின் வரலாறு, மண்டூர் முருகன் கீர்த்தனைகள்' உள்ளிட்டநுால்களையும் எழுதி உள்ளார்.
இவரது பிறந்த தினம் இன்று!