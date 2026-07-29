﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஜூலை 30, 2026 12:00 AM
ஜூலை 30: உத்தரகண்ட் மாநிலம், சமோலி மாவட்டத்தில் உள்ள கிம்னி கிராமத்தில், 1940ல் இதே நாளில் பிறந்தவர், ஆதித்ய நாராயண் புரோஹித்.
இவர், தராலி, சமோலி மாவட்டங்களில் பள்ளிப் படிப்பு, பவுரி மாவட்டத்தில் உள்ள லான்ஸ்டவுனில் தாவரவியலில் பட்டப் படிப்புகளை முடித்தார். சண்டிகர், பஞ்சாப் பல்கலைகளில் மரங்களின் சூழல் உடலியல், உயர் மலைப்பகுதி மூலிகை தாவரங்களின் உடலியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டார்.
பல்வேறு கல்லுாரிகளில் பேராசிரியராக பணியாற்றிய இவர், 13,000 அடி உயரத்தில் உள்ள துங்நாத் மலை பகுதியில் வளரும் தாவரங்களை ஆய்வு செய்ய, 'ஆல்பைன்' ஆராய்ச்சி மையத்தை நிறுவினார்.
அழியும் நிலையிலிருந்த அபூர்வ உயர் மலை மூலிகைகளை சாகுபடி செய்து, அவற்றின் மகசூலை, 10 முதல் 12 மடங்கு உயர்த்தும் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கினார். பத்ரிநாத் பகுதியில், பக்தர்கள் உதவியுடன் காடுகளை மறுசீரமைத்தார்.
பத்மஸ்ரீ உட்பட பல விருதுகளை பெற்றுள்ள இவருக்கு, இன்று 86வது பிறந்த தினம்!