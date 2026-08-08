﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஆக 08, 2026 01:06 AM
ஆகஸ்ட் 8:
பஞ்சாப் மாநிலம், ஜலந்தரில், பிரபல வழக்கறிஞர் ஹிராலால் சிபல் - கைலாஷ் ராணி தம்பதியின் மகனாக, 1948ல், இதே நாளில் பிறந்தவர் கபில் சிபல்.
இவர், சண்டிகர் செயின்ட் ஜான்ஸ் பள்ளி, டில்லி ஸ்டீபன்ஸ் கல்லுாரியில் முதுநிலை வரலாறு, டில்லி பல்கலையில் எல்.எல்.பி., அமெரிக்காவின் ஹார்வர்டு சட்டக் கல்லுாரியில் எல்.எல்.எம்., சட்டப் படிப்புகளை முடித்தார். 1973ல் ஐ.ஏ.எஸ்., தேர்ச்சி பெற்றாலும், வக்கீல் தொழிலில் தொடர்ந்தார் .
காங்கிரசில் சேர்ந்தவர், 1990ல் மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல், 1995, 2001, 2024களில் உச்ச நீதிமன்ற, 'பார் அசோசியேஷன்' தலைவராகத் தேர்வானார். காங்கிரஸ் சார்பில், 1998, 2004, 2009களில் எம்.பி.,யாகி, பல்வேறு துறைகளில் மத்திய அமைச்சராக இருந்தார்.
காங்கிரசில் இருந்து விலகியவர், தற்போது, சமாஜ்வாதி கட்சி சார்பில் ராஜ்யசபா எம்.பி.,யாக உள்ளார்.
நாடு முழுக்க பரபரப்பான பல வழக்குகளில் ஆஜராகி வரும் இவருக்கு, இன்று 78வது பிறந்த தினம்!