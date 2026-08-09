﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஆக 09, 2026 01:04 AM
ஆகஸ்ட் 9:
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற பதிவாளராக இருந்த பீட்டர் -- இசபெல்லா தம்பதியின் மகனாக, 1820ல் இதே நாளில் பிறந்தவர், ஹியூ கிளெகார்ன்.
இவர், ஸ்காட்லாந்தில் தாத்தாவுடன் தங்கி, எடின்பர்க் பல்கலையில் மருத்துவம் படித்து பட்டம் பெற்றார்; பேராசிரியர் ராபர்ட் கிரஹாமிடம் தாவரவியல், வனவியல் கல்வியை கற்றார்.
சென்னை மருத்துவக் கல்லுாரியில் உதவி அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக சேர்ந்தவர், ராணுவத்திலும் பணியாற்றினார். பொருளாதார தாவரவியல் மீது ஆர்வமான இவர், சென்னை மாகாணத்தின் முதல் வனப் பாதுகாவலராக பணியில் சேர்ந்தார்.
இந்தியாவில் ரயில்வே பாதைகள் அமைக்கவும், மரக்கட்டைகளை எரித்து நீராவி கப்பல்களை இயக்கவும், காடுகள் பெருமளவில் அழிக்கப்படுவதை சுட்டிக்காட்டினார். பின், இந்தியாவின் தலைமை வனக் கண்காணிப்பாளரானார்.
சென்னையில் இருந்த விவசாய- தோட்டக்கலை சங்கத்தின் தாவரங்களை பட்டியலிட்டு நுால் எழுதியவர், தன் 74வது வயதில், 1895, மே 16ல் மறைந்தார்.
இவரது பிறந்த தினம் இன்று!