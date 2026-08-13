﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஆக 13, 2026 01:54 AM
ஆகஸ்ட் 13:
விருதுநகர் மாவட்டம், மீனம்பட்டியில், அய்யப்பன் -- ராஜேஸ்வரி தம்பதியின் மகளாக, 1963ல், இதே நாளில் பிறந்தவர் ஸ்ரீதேவி.
இவர் 1967ல், கந்தன் கருணை திரைப்படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, துணைவன், பாபு, வசந்த மாளிகை உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார்.
தன் 13வது வயதில், ரஜினியின், மூன்று முடிச்சு படத்தில் கதாநாயகி ஆனார். ரஜினி, கமலுக்கு நாயகியாக, 16 வயதினிலே, சிகப்பு ரோஜாக்கள், வறுமையின் நிறம் சிவப்பு, மீண்டும் கோகிலா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்தார்.
தெலுங்கு, மலையாள படங்களிலும் புகழ் பெற்ற இவர், ஹிந்தியில் நடித்த ஹிம்மத்வாலா வெற்றி பெற்றது. 1980களில், கோலிவுட்டில் அதிக சம்பளம் பெற்ற இவர் நடித்த மூன்றாம் பிறை படம், பல சாதனைகளை படைத்தது.
இவர், பிரபல ஹிந்தி திரைப்பட தயாரிப்பாளர் போனி கபூரை மணந்து, மும்பையில் குடியேறினார். 15 ஆண்டுகளுக்கு பின், இங்கிலீஷ் விங்கிலீஷ், புலி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார்.
இவருக்கு, 'நந்தி, டொரோண்டோ, பிலிம்பேர்' மற்றும் 'பத்மஸ்ரீ' விருதுகள் கிடைத்தன. 300 படங்களுக்கு மேல் நடித்த ஸ்ரீதேவி, தன் 54வது வயதில், 2018, பிப்ரவரி 24ல், துபாயில் குளியலறையில் மயக்கமடைந்து நீரில் மூழ்கி காலமானார்.
இவரது பிறந்த தினம் இன்று!