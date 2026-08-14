﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஆக 14, 2026 01:22 AM
ஆகஸ்ட் 14:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், கன்னிகாபுரத்தில், அரசுப் பள்ளி தமிழாசிரியர் நாகராஜன் - சிவலட்சுமி தம்பதியின் மகனாக, 1975 ஜூலை 12ல் பிறந்தவர், நா.முத்துகுமார்.
காஞ்சிபுரம், சென்னை பச்சையப்பன் கல்லுாரிகளில், பி.எஸ்சி., - எம்.ஏ., மற்றும் சென்னை பல்கலையில் பிஎச்.டி., முடித்தார். தன் 4 வயதில் தாயை இழந்த தனிமையில், தந்தை சேகரித்த நுால்களை வாசிக்கத் துவங்கி, கதை, கவிதைகள் எழுதினார்.
சினிமா இயக்குநர் பாலு மகேந்திராவிடம் நான்கு ஆண்டுகள் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றினார். சீமான் இயக்கிய, வீரநடை படத்தில் பாடல் எழுதினார். கிரீடம், வாரணம் ஆயிரம் படங்களுக்கு வசனமும் எழுதினார்.
'ஆனா ஆவன்னா, பட்டாம்பூச்சி விற்பவன், வேடிக்கை பார்ப்பவன், அணிலாடும் முன்றில்' உள்ளிட்ட நுால்களை எழுதினார்.
நுாற்றுக்கணக்கான பாடல்களை எழுதியுள்ளதுடன், தங்க மீன்கள், சைவம் பட பாடல்களுக்காக தேசிய விருதுகளுடன், மாநில விருதுகளையும் பெற்ற இவர், தன் 41 வயதில் மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு, 2016ல் இதே நாளில் மறைந்தார்.
இவரது நினைவு தினம் இன்று!