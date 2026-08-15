﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : ஆக 15, 2026 01:23 AM
ஆகஸ்ட் 15, 1872
மேற்கு வங்க மாநிலம், கொல்கட்டாவில், டாக்டர் கிருஷ்ண தனகோஷ் -- ஸ்வர்ணலதா தேவி தம்பதியின் மகனாக, 1872ல் இதே நாளில் பிறந்தவர், அரவிந்த அக்ராய்ட் கோஷ் எனும் அரவிந்தர்.
டார்ஜிலிங், பிரிட்டன் செயின்ட் பால்ஸ் மற்றும் கேம்ப்ரிட்ஜில் பயின்ற இவர், ஆங்கிலம், பிரெஞ்ச், சமஸ்கிருதம், பெங்காலி உட்பட ஒன்பது மொழிகளில் புலமை பெற்றார். ஐ.சி.எஸ்., தேர்வில் வென்றும் குதிரையேற்றத் தேர்வு எழுதாததால், பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு பணியில் சேராமல், பரோடா சமஸ்தான அதிகாரியானார்.
பின், கொல்கட்டா தேசியக் கல்லுாரியின் முதல் முதல்வராகி, 'வந்தே மாதரம், கர்மயோகி' இதழ்கள் மூலம் சுதந்திர வேட்கையைத் துாண்டினார். அலிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்குச் சிறைவாசத்தின் போது தியானம், யோகம் கற்றார்.
பிரிட்டிஷாரிடமிருந்து தப்பி, புதுச்சேரி சென்று ஆசிரமம் அமைத்து, 'பூர்ண யோகம்' தத்துவத்தை உருவாக்கி வளர்த்தார்; அங்கிருந்த மகாகவி பாரதியாரின் நண்பரானார். 'சாவித்திரி' என்ற காவியத்தை எழுதிய இவர், 1950 டிசம்பர் 5ல், தன் 78வது வயதில் மறைந்தார்.
இவரது பிறந்த தினம் இன்று!