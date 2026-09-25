﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : செப் 25, 2026 02:46 AM
செப்டம்பர் 25:
கள்ளக்குறிச்சியில், அருணாச்சலம் என்பவரது மகனாக, 1974ல் இதே நாளில் பிறந்தவர், முருகானந்தம் எனும் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்.
கள்ளக்குறிச்சி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, திருச்சி பிஷப் ஹீபர் கல்லுாரியில் படித்தார். படிக்கும் போதே நாடகங்களில் நடிப்பது, பல குரலில் பேசுவது உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார். சென்னை திரைப்படக் கல்லுாரியில் விண்ணப்பித்து, இடம் கிடைக்காததால், சினிமா கதாசிரியர் கலைமணியிடம் உதவியாளராகவும், திரைப்பட இயக்குநர் எஸ்.ஜே.சூர்யாவிடம் உதவி இயக்குநராகவும் பணியாற்றினார்.
கடந்த 2001ல், அஜித்குமார் நடித்த தீனா திரைப்படத்தின் வாயிலாக இயக்குநர் ஆனார். தொடர்ந்து ரமணா, 7ம் அறிவு, துப்பாக்கி, கத்தி, சர்க்கார், தர்பார் உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்களை இயக்கினார். ராஜா ராணி, மான் கராத்தே உள்ளிட்ட படங்களி ன் தயாரிப்பாளராகவும் வெற்றி பெற்றார்.
ஹிந்தியில் இவர் இயக்கிய கஜினி திரைப்படம், இந்திய அளவில் முதன்முதலாக 100 கோடி ரூபாய் வசூலித்து சாதனை படைத்தது. விஜயகாந்த் நடித்த ரமணா படத்துக்காக தமிழக அரசின் விருதையும், விஜய் நடித்த கத்தி திரைப்படத்துக்காக சிறந்த இயக்குநருக்கான, 'பிலிம்பேர்' விருதையும் பெற்றார்.
இவரது, 52வது பிறந்த தினம் இன்று!