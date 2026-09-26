﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : செப் 26, 2026 01:35 AM
செப்டம்பர் 26, 1944
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தேங்காய்பட்டினத்தில், முகமது அப்துல் காதர் - பாத்திமா தம்பதிக்கு மகனாக, 1944ல் இதே நாளில் பிறந்தவர் முகமது மீரான்.
மலையாள வழியில் பட்டப் படிப்பை முடித்த இவர், எழுத்தாளர் ஆ.மாதவன் தொடர்பால், தமிழில் எழுதப் படிக்க கற்றார். முதலில் மலையாளத்தில் கதைகள் எழுதிய இவர், 'ஒரு கடலோர கிராமத்தின் கதை' என்ற நாவல் வாயிலாக, தமிழ் எழுத்தாளராக அறிமுகமானார்.
கடல் சார்ந்த வாழ்வியலை, 'துறைமுகம்' நாவலில் வெளிப்படுத்தினார். தொடர்ந்து, 'கூனன் தோப்பு, அஞ்சுவண்ணம்' உள்ளிட்ட கதைகளை எழுதினார்.
'வைக்கம் முகமது பஷீரின் வாழ்க்கை வரலாறு' உட்பட பல மலையாள நுால்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்தார். பழமை, பாரம்பரியம், மரபுகளை சிதைத்து, மாறி வரும் நவீன உலகத்தின் முரண்கள், முஸ்லிம் கலாசார குறியீடுகள், அதன் பழமையான அதிகார கட்டமைப்பு, மூட நம்பிக்கைகள், உழைப்பு சுரண்டல் உள்ளிட்டவற்றை தனித்துவமான நடையில் எழுதினார்.
'சாய்வு நாற்காலி' என்ற நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற இவர், தன் 74வது வயதில், 2019, மே 10ல் மறைந்தார்.
இவரது பிறந்த தினம் இன்று!