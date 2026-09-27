﻿ இதே நாளில் அன்று

PUBLISHED ON : செப் 27, 2026 01:37 AM
செப்டம்பர் 27:
கன்னட பிராமணரான கிருஷ்ணா ராவ் - ருக்மணி தம்பதியின் மகனாக, திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் அருகேயுள்ள கொழிஞ்சிவாடியில், 1933ல் இதே நாளில் பிறந்தவர், செய்யூர் கிருஷ்ணா ராவ் நாகேஸ்வரன் எனும் நாகேஷ்.
தாராபுரத்தில் பள்ளி படிப்பை முடித்து, கோவை பி.எஸ்.ஜி., கல்லுாரியில் படித்த இவருக்கு அம்மை நோய் தாக்கி, முகம் முழுதும் தழும்புகள் உருவாகின.
திருப்பூரில் ரயில்வே எழுத்தராக பணிபுரிந்தபடியே, 'அமெச்சூர்' எனும் வணிக நோக்கம் இல்லாத நாடகங்களில் நடித்தார். 1958ல் மனமுள்ள மறுதாரம் படத்தில் அறிமுகமானார். காதலிக்க நேரமில்லை படத்தில் முக்கிய நகைச்சுவை பாத்திரத்தில் நடித்து புகழ் பெற்றார்.
சர்வர் சுந்தரம், திருவிளையாடல், தில்லானா மோகனாம்பாள் உள்ளிட்ட படங்களால் பிரபலமடைந்தார். எம்.ஜி.ஆர்., சிவாஜி, ஜெமினி, ஜெய்சங்கர் உள்ளிட்டோருடன் நடித்த இவர், நீர்க்குமிழி, தேன் கிண்ணம், நவக்கிரகம், எதிர் நீச்சல் உள்ளிட்ட படங்களில் கதாநாயகனாகவும் வலம் வந்தார்.
அடுத்தடுத்த தலைமுறை நடிகர்களான கமல், ரஜினி, பாக்யராஜ், விஜய் உள்ளிட்டோருடனும் நடித்தார். 'கலைமாமணி' உள்ளிட்ட விருதுகளை பெற்ற இவர், தன் 75வது வயதில், 2009 ஜனவரி 31ல் மறைந்தார்.
இவரது பிறந்த தினம் இன்று!