PUBLISHED ON : அக் 06, 2026 12:00 AM
அக்டோபர் 6, 1935
கோவையில், கருப்பண்ணன் – தெய்வானை அம்மாள் தம்பதியின் மகனாக, 1935ல் இதே நாளில் பிறந்தவர், ராமசாமி எனும் புலமைப் பித்தன்.
கோவையில் பள்ளி படிப்பை முடித்து, சூலுாரில் நுாற்பாலையில் தொழிலாளியாக வேலை பார்த்தபடியே, பேரூர் சாந்தலிங்க அடிகளார் தமிழ் கல்லுாரியில் புலவர் படிப்பை முடித்தார். சென்னை சாந்தோம் உயர்நிலைப் பள்ளியில் தமிழாசிரியராக பணியாற்றினார்.
எம்.ஜி.ஆர்., நடித்த, குடியிருந்த கோயில் திரைப்படத்தில், ‘நான் யார் நீ யார்...’ என்ற பாடலை எழுதி, பாடலாசிரியரானார். தொடர்ந்து, எம்.ஜி.ஆர்., சிவாஜி, ரஜினி, கமல் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கும், வடிவேலு நடித்த இம்சை அரசன் 23ம் புலிகேசி வரை, நுாற்றுக்கணக்கான திரைப்பட பாடல்களை எழுதினார்.
இவரை, தமிழகத்தின் அரசவை கவிஞராக அப்போதைய முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்., நியமித்தார். மேலும், தமிழக மேல்சபை துணைத் தலைவராகவும், அ.தி.மு.க.,வின் அவை தலைவராகவும் பதவி வகித்தார்.
மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன், எங்கம்மா மகாராணி, பத்தினி பெண் ஆகிய படங்களின் பாடல்களுக்காக மாநில அரசின் விருதுகளையும், 2001ல் தமிழக அரசின் பெரியார் விருதையும் பெற்ற இவர், தன் 85வது வயதில், 2021, செப்டம்பர் 8ல் மறைந்தார்.
இவரது பிறந்த தினம் இன்று!