PUBLISHED ON : நவ 20, 2026 12:00 AM
நவம்பர் 20, 1950
வேலுார் மாவட்டம், ஆற்காடு அருகில் உள்ள மாங்காடு கிராமத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட, எம்.சி.சொக்கலிங்கம் - கிருஷ்ணவேணி தம்பதியின் மகனாக, 1950ல் சென்னை, மயிலாப்பூரில் இதே நாளில் பிறந்தவர், தேவநேசன் எனும் தேவா.
சிறுவயதிலேயே இசையில் ஆர்வம் கொண்டிருந்த இவர், ஜெ.பி.கிருஷ்ணாவிடம் கர்நாடக சங்கீதத்தையும், தன்ராஜ் மாஸ்டரிடம் மேற்கத்திய இசையையும் கற்றார். லண்டன், டிரினிட்டி கல்லுாரியில், மேற்கத்திய இசைப் பாடங்களை முடித்தார். இசையமைப்பாளர் சந்திரபோசுடன் இணைந்து மேடைக்கச்சேரிகளை நடத்தினார்.
சென்னை தொலைக்காட்சி, வானொலி நிலையங்களில் இசையமைப்பாளராக பணியாற்றினார். நாடகங்கள், பக்தி பாடல்களுக்கும் இசையமைத்தார். மனசுக்கேத்த மகராசா திரைப்படத்தின் வாயிலாக இசையமைப்பாளரான இவர், வைகாசி பொறந்தாச்சு திரைப்படத்தின் பாடல்களால் பட்டிதொட்டியெங்கும் புகழடைந்தார்.
சென்னைத் தமிழில் கானா பாடல்களை எழுதி, பாடி, தனித்த இசையமைப்பாளராக வலம் வந்த இவர், 1990களில் உருவான விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட கதாநாயகர்களின் ஆஸ்தான இசையமைப்பாளரானார். 1996ல் மட்டும், 36 படங்களுக்கு இசையமைத்தார். இவரின், அண்ணாமலை, பாட்ஷா படப்பாடல்களை ரஜினி ரசிகர்கள் கொண்டாடிடனர்.
இயல் இசை நாடக மன்ற தலைவராகி கலைஞர்களை வளர்த்தார். 375 படங்களுக்கு மேல் இசையமைத்து, பல விருதுகளை குவித்த இவர், தன் 75வது வயதில், 2026, அக்டோபர் 17ல் மறைந்தார்.
'தேனிசை தென்றல்' பிறந்த தினம் இன்று!