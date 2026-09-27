'3 ஏக்கர் நெல்லி சாகுபடியில் ஆண்டுக்கு ரூ.6 லட்சம் லாபம்!':'இயற்கை விவசாயத்தில் செலவு குறைவு மகசூல் அதிகம்!'
'3 ஏக்கர் நெல்லி சாகுபடியில் ஆண்டுக்கு ரூ.6 லட்சம் லாபம்!':'இயற்கை விவசாயத்தில் செலவு குறைவு மகசூல் அதிகம்!'
PUBLISHED ON : செப் 27, 2026 01:57 AM
பெரிய நெல்லிக்காயை இயற்கை முறையில் சாகுபடி செய்து, நிறைவான லாபம் ஈட்டும், துாத்துக்குடி மாவட்டம், கட்டாலங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 52 வயதாகும் திருமணி:
எங்களுடையது விவசாய குடும்பம். எங்கள் கிராமத்தில் வாழை, முருங்கை, பப்பாளி, நெல்லி உள்ளிட்ட பயிர்கள் தான் அதிகம் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன.
எனக்கு சிறு வயது முதலே விவசாயத்தில் ஆர்வம் அதிகம் என்பதால், பள்ளி முடிந்து வந்ததும், அப்பாவுக்கு உதவியாக விவசாய வேலைகளை செய்வேன். பிளஸ் 2 முடித்ததும், முழு நேரமாக விவசாயத்தில் ஈடுபட்டேன்.
சில நாட்களிலேயே, பூர்வீக நிலத்தில் இருந்து எனக்கு 3 ஏக்கர் நிலத்தை அப்பா பிரித்துக் கொடுத்தார். அதில் நான் தனியாக விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்தேன்.
நெல்லிக்காய் சாகுபடியில் பராமரிப்பு குறைவு என்பதுடன் உடல்நலனுக்கு பலவித நன்மைகள் உண்டு; சந்தையில் இதற்கு எப்போதும் தேவை இருக்கும்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் தான் இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாறினேன். 1 ஏக்கரில், 'என்.ஏ., 7' என்ற ரக நெல்லியை சாகுபடி செய்தேன். ஓராண்டில் காய்ப்புக்கு வந்தது.
அடுத்த ஆண்டு முதல் படிப்படியாக மகசூல் அதிகரித்தது. காய்கள் நன்கு திரட்சியாக இருந்தன.
அதனால், மீதி 2 ஏக்கரிலும், 'கிருஷ்ணா, கஞ்சன்' ரக நெல்லிக்கன்றுகளை நடவு செய்தேன். நான் நடவு செய்த மூன்றுமே வெவ்வேறு ரகங்கள் என்பதால், அறுவடை சீசன் மாறுபடும்; அதனால், ஆண்டு முழுக்க மகசூல் கிடைக்கிறது.
இயற்கை விவசாயத்திற்காக மூன்று நாட்டு மாடுகள் வளர்க்கிறேன். எல்லா இடுபொருட்களையும் நானே தயார் செய்து கொள்கிறேன். இதனால் நெல்லிக்காய்கள் நன்கு காய்ப்பதுடன், அவை நல்ல திரட்சியாகவும் இருக்கின்றன.
நெல்லிக்காய் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்தபடியே இருப்பதால், இதற்கான தேவையும் அதிகம். வியாபாரிகள் என் தோட்டத்திற்கே வந்து வாங்கி செல்கின்றனர்.
மொத்தம், 3 ஏக்கரில் 300 நெல்லி மரங்கள் உள்ளன.
வாரத்திற்கு, 450 கிலோ காய்கள் வீதம், மாதத்திற்கு 1,800 கிலோ கிடைக்கிறது. 1 கிலோ, 35 ரூபாய் என விற்பனை செய்வதால், ஆண்டுக்கு சராசரியாக 7.50 லட்சம் ரூபாய்க்கு குறையாமல் வருமானமும், அனைத்து செலவுகளும் போக, 6 லட்சம் ரூபாய் லாபமும் கிடைக்கிறது.
மேலும் நெல்லிக்காயில் இருந்து தயாரிக்கும் சாறு, நெல்லி ஊறுகாய், தேன் நெல்லி என மதிப்பு கூட்டிய பொருட்களுக்கும் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது.
அதனால், மதிப்பு கூட்டிய பொருட்களையும் தயார் செய்து, விற்பனை செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன். இதனால், கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும்.
தொடர்புக்கு
97861 09294
'இயற்கை விவசாயத்தில் செலவு குறைவு மகசூல் அதிகம்!'
இயற்கை விவசாயத்தின் நன்மைகள் குறித்து கூறும், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், தோப்புப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 62 வயதான முத்துலெட்சுமி:
சிறு வயதிலேயே அப்பாவுடன் வயலுக்கு சென்று விவசாய வேலைகள் செய்வேன். திருமணத்துக்கு பின், கணவருக்கு உதவியாக விவசாயத்தை கவனிக்க ஆரம்பித்தேன். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன், கணவர் இறந்து விட்டார். நான்கு குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்காக, குடும்ப பாரத்தை சுமக்க வேண்டியதாகி விட்டது.
ஆரம்பத்தில், கறவை மாடுகள் வாயிலாக கிடைத்த பால் வருமானம் உதவியாக இருந்தது. 2 ஏக்கரில் வயல் இருந்தும், அதில் சரியான வருமானம் கிடைக்கவில்லை.
ஏனெனில், ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்தியதால் மகசூல் குறைவாக கிடைத்தது; போட்ட முதலீடும், உழைப்பும் வீணாகி, நஷ்டத்தில் தான் சென்று கொண்டிருந்தது.
அப்போது தான், எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், எங்கள் கிராமத்தில் பயிர் மருத்துவ முகாம் நடத்தியது. அதில் நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டேன்.
எந்தெந்த பூச்சிகள், எந்தெந்த பருவத்தில் பயிர்களை தாக்கும்; பயிர்களுக்கு நன்மை செய்யும் பூச்சிகள், தீமை செய்யும் பூச்சிகள் எவை; அவற்றை மூலிகை பூச்சி விரட்டிகளால் எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என, காணொளி காட்சியாக போட்டுக் காட்டி புரிய வைத்தனர்.
அப்போது தான், ரசாயன மருந்துகளை பயன்படுத்தியது தவறு என்று உணர்ந்தேன்.
மேலும், பயிர்களுக்கு பூச்சி தாக்குதல் ஏற்பட்டால் இயற்கை முறையில் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளையும், 'டிஜிட்டல்' முறையில் கற்றுக் கொண்டேன். நான் கற்ற தொழில்நுட்பங்களை, என் வயலில் பயன்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், ஊரில் உள்ள மற்ற விவசாயிகளுக்கும் சொல்லி தருகிறேன்.
'வாட்ஸாப் குரூப்' வாயிலாக அறிமுகம் ஆகும் வேளாண் விஞ்ஞானிகளுடன் பேசி, பூச்சி நோய் மேலாண்மை தொடர்பான சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறேன்.
வேளாண் துறை அதிகாரிகளை நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சந்தித்து, மத்திய, மாநில அரசுகளின் மானிய திட்டங்கள் குறித்து அறிந்து, அவற்றை எங்கள் ஊரில் உள்ள மற்ற பெண் விவசாயிகளும் பெறுவதற்கான உதவிகளை செய்து வருகிறேன்.
எங்கள் ஊரைச் சேர்ந்த 20 பெண் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து, 'வேம்பு பெண்கள் குழு' என்ற அமைப்பை ஆரம்பித்து, இயற்கை இடுபொருட்கள் தயாரித்து விற்பனை செய்கிறோம். இதற்கு, எங்கள் பகுதி விவசாயிகள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.
இயற்கை விவசாயத்திற்கு நான் மாறிய பின், என் வயலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் படிப்படியாக மகசூல் அதிகரிக்கிறது. இயற்கை விவசாயத்தில் செலவு குறைவு; மகசூல் அதிகம் என்பதை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொண்டேன்.
தொடர்புக்கு:
99424 43022