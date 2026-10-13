‘புகைப்பட தொழிலில் மாதம் ரூ.4 லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன்!’
‘புகைப்பட தொழிலில் மாதம் ரூ.4 லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன்!’
PUBLISHED ON : அக் 14, 2026 12:14 AM
புகைப்பட கலை மீதான ஆர்வத்தால் படிப்படியாக தொழில் கற்று, ‘அபிஸ் போட்டோகிராபி’ என்ற ஸ்டூடியோவை நடத்தி வரும், மதுரையைச் சேர்ந்த அபிநயா:
எங்கள் வீட்டில், நாங்கள் மூன்று பெண் குழந்தைகள்; எந்த பாகுபாடும் பார்க்காமல் அப்பா எங்களை, ‘டிகிரி’ படிக்க வைத்தார். எனக்கு சொந்த காலில் நிற்க வேண்டும்; சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது.
கல்லுாரி படிக்கும்போது எங்கள் தோட்டத்தில் திரியும் பட்டாம்பூச்சிகளை மொபைல் போனில் படம் எடுத்து, கல்லுாரி நண்பர்களிடம் காட்டுவேன். சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடும்படி அவர்கள் கூறியதால், அதற்காக ஒரு பக்கத்தை உருவாக்கி, பதிவிட ஆரம்பித்தேன்.
அதில் கிடைத்த ஊக்கம் காரணமாக, புகைப்பட கலை மீது ஆர்வம் அதிகமானது. அந்நேரம் எனக்கு திருமணம் முடிந்திருந்தது. என் ஆசையை கணவர் வீட்டாரிடம் கூறியபோது ஆரம்பத்தில் தயங்கினாலும், பின் ஆதரவளித்தனர். கணவரே கேமரா வாங்கி தந்தார்.
கேமராவை கழுத்தில் மாட்டியபடி வாய்ப்பு கேட்டு போனால், ‘கூட்டமான இடத்தில் பொண்ணால எப்படி புகைப்படம் எடுக்க முடியும்?’ என கேட்டனர். இன்னும் சிலரோ ஏளனமாக பேசினர். ஆனால், எதற்காகவும் நம் ஆசையை விட்டுக் கொடுக்கக் கூடாது என்று புகைப்பட துறையில் தினமும் ஏதாவது ஒன்றை கற்றபடியே இருந்தேன்.
அதன்பின் எனக்கு குழந்தை பிறந்தது. என் குழந்தையை பல புகைப்படங்கள் எடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட ஆரம்பித்தேன். அதை பார்த்து பலரும், ‘என் குழந்தையையும் இப்படி புகைப்படங்கள் எடுத்து தாருங்கள்’ என்று அணுகினர்.
அதன்பின், தெரிந்தவர்கள் வாயிலாக திருமண நிகழ்வுகள் புகைப்படம் எடுக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. கிடைக்கும் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, என் வேலைகளின் வரம்பையும் சிறிது சிறிதாக விரிவுபடுத்திக் கொண்டேன். புகைப்பட துறையை பொழுதுபோக்காக மட்டும் செய்ய வேண்டும் எனில், ரசனை மட்டும் போதும்; ஆனால், அதை ஒரு தொழிலாக மாற்ற வேண்டும் எனில், தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
இன்று ஆறு கேமராக்கள், ஆளில்லா பறக்கும் விமானமான, ‘ட்ரோன்’கள், நான்கு பேர் கொண்ட குழுவுடன், ஒரு புகைப்பட ஸ்டூடியோவை உருவாக்கி இருக்கிறேன். என் தொழில் குறித்த காணொளிகளை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறேன்.
அதன் வாயிலாகவே நிறைய, ‘ஆர்டர்’கள் வருகின்றன. மாதம் 4 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன். நான் ஆரம்பித்த இடத்தை விட, இன்று நான் இருக்கும் இடம் மிகப் பெரியது. என் வேலையை இன்னும் பெரிய அளவுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்.