'தமிழர்கள் வாழும் அனைத்து பகுதியிலும் என் உணவகங்கள் இருக்க வேண்டும்!'
'தமிழர்கள் வாழும் அனைத்து பகுதியிலும் என் உணவகங்கள் இருக்க வேண்டும்!'
PUBLISHED ON : நவ 08, 2026 12:38 AM
PUBLISHED ON : நவ 08, 2026 12:38 AM
வீட்டு சமையலில் துவங்கி, இன்று ஆண்டுக்கு 8 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடக்கும் உணவகங்களை நடத்தும், கோவையைச் சேர்ந்த பெண் சமையல் கலைஞர், கல்கி:
கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சி தான் என் சொந்த ஊர். மனிதவள மேலாண்மையில் எம்.பி.ஏ., படித்திருக்கிறேன். வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்காததால், நானும் கணவரும் ஓசூருக்கு குடிபெயர்ந்தோம்.
அங்கு, வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வேலைக்கு செல்லும் ஐந்து இளைஞர்களுக்கு எதேச்சையாக சமைத்து கொடுக்க நேர்ந்தது.
தரமும், சுவையும் பிடித்து போகவே, மாதாந்திர அடிப்படையில் சமைத்து கொடுக்குமாறு அவர்கள் கூறினர்.
அப்படி துவங்கியது தான் இந்த பயணம். சிறிது சிறிதாக, 'ஆர்டர்'கள் அதிகமானதால், தனியாக ஒரு இடத்தில் சமைக்க ஆரம்பித்தோம். அதன்பின், 'டி.என்., 37' என்ற பெயரில் உணவகம் ஆரம்பித்தோம்.
அது, மூன்றே ஆண்டில் ஓசூர் மக்கள் அனைவருக்கும் பரிச்சயமான உணவகமாக மாறியது. நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுாரில் முப்படை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் கல்லுாரி இருக்கிறது.
அங்குள்ள அதிகாரிகளுக்கு உணவு வழங்குவதற்கான மூன்றாண்டு ஒப்பந்தம், பெரிய போட்டிகளுக்கு மத்தியில் எங்களுக்கு கிடைத்தது. எங்கள் வளர்ச்சியில், இந்த வாய்ப்பு முக்கியமான மைல்கல்லாக அமைந்தது.
சொந்த மாவட்டத்தில் தொழில் நடத்தணும் என்பது பெரிய கனவாக இருந்தது. அந்த கனவின் அடிப்படையில், 2024ல் கோவையில், 'வெண்பா கேட்டரிங்' ஆரம்பித்தோம்.
ஒரே இடத்தில், 10 ஆயிரம் பேருக்கு சமைத்து கொடுக்கும் அளவுக்கு வளர்ந்தோம். தினமும் 2,000 பேருக்கு, 'கேரியர்' வாயிலாக உணவு வினியோகித்து வருகிறோம்.
இதுவரை அதிகபட்சமாக 10 ஆயிரம் பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் சமைத்து கொடுத்துள்ளேன். ஆண்டுக்கு, 8 கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடக்கிறது.
வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சவால்கள், கஷ்டங்களை கடந்து தான், இன்று இந்த இடத்தில் நிற்கிறேன். இந்த இடம் அவ்வளவு எளிதாக கிடைத்து விடவில்லை; நேர்மையாக, அர்ப்பணிப்புடன் உழைத்ததற்கான பலன் இது.
நான் சோர்ந்து போகும்போதெல்லாம், 'உன்னால் முடியும்' என்று நம்பிக்கை கொடுத்து, துணையாக நிற்கிறார் கணவர்.
உலக நாடுகளில் தமிழர்கள் வாழும் அனைத்து பகுதிகளுக்கும், என் உணவகத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது தான், வாழ்க்கையின் அடுத்த லட்சியம்.
எங்கேயோ இருந்த என்னை, இவ்வளவு துாரம் அழைத்து வந்த தன்னம்பிக்கை, அடுத்த லட்சியத்தையும் நிச்சயம் நடத்திக் காட்டும்.