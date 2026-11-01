'முதலீடு ரூ.70,000 இன்று மாதம் ரூ.5 லட்சம் வரை வர்த்தகம்!'
'முதலீடு ரூ.70,000 இன்று மாதம் ரூ.5 லட்சம் வரை வர்த்தகம்!'
PUBLISHED ON : நவ 01, 2026 12:00 AM
கடந்த 18 ஆண்டுகளாக பிரம்பால் செய்யப்பட்ட ஊஞ்சல், நாற்காலி, சோபா உள்ளிட்ட பொருட்களை தயாரித்து விற்பனை செய்து வரும், ஈரோடைச் சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன்:
நண்பருடன் சுற்றுலா சென்றிருந்த போது வித்தியாசமாக இருந்த பிரம்பு பொருட்களை பார்த்தேன். அவை என்னை வெகுவாக கவர்ந்தன. நாமும் ஏன் இதுபோன்று செய்யக்கூடாது என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது.
மற்றவர்களிடம் இருந்து வாங்கி விற்பனை செய்வதை விட, நாமே தயாரித்து விற்பனை செய்யலாம் என்று முடிவெடுத்து, இந்த தொழிலில் இறங்கினேன்.
ஆரம்பத்தில் சிறிய அளவில் தான் துவங்கினேன். வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிக்க துவங்கியதும், 1,800 சதுர அடியில் கிடங்கு அமைத்து, 11 தொழிலாளர்களுடன் உற்பத்தி செய்தேன்.
தனிப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், 'பர்னிச்சர்' கடைகளுக்கும் பொருட்களை விற்பனை செய்கிறேன். இந்த தொழிலின் முக்கிய சிறப்பு என்னவெனில், எங்கள் தயாரிப்புகள் அனைத்தும் முழுக்க முழுக்க கைகளால் தயாரிக்கப்படுவது தான்.
மேலும், நாங்கள் பயன்படுத்தும் பிரம்புகள் எல்லாமே வடமாநிலங்களில் இருந்து தான் வருகின்றன. நாங்கள் தயாரிக்கும் பர்னிச்சர்கள் அனைத்திலும் பல வகைகள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் அதன் வேலைப்பாடுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி விலை இருக்கும்.
இந்த தொழிலில் பெரிய அளவில் நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்பு குறைவு என்றாலும், பிரம்பு இயற்கை பொருள் என்பதால், சில நேரங்களில் எதிர்பாராத பிரச்னைகளும் ஏற்படும்.
அதாவது, பிரம்பு வரும்போது சேதமடைந்து இருக்கும்; அதேமாதிரி பொருள் செய்யும்போது உடையவும் வாய்ப்புள்ளது. இது போன்ற சேதாரங்கள் மட்டுமே மாதத்திற்கு குறைந்தது 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை இருக்கும்.
ஆனால், பிரம்பு சேதம் அடைந்தாலும் மட்கினால் அதை உரமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்; வீணாகாது. 70 ஆயிரம் ரூபாய் முதலீட்டில் ஆரம்பித்த இந்த தொழிலில் இன்று மாதம் 2.50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் வர்த்தகம் செய்து வருகிறேன். சில மாதங்களில் 5 லட்சம் ரூபாய் வரை கூட வர்த்தகமாகும்.
சாதாரணமாக ஒரு சிறிய முயற்சியாக துவங்கிய தொழில், இன்று பல ஊர்களுக்கு, 'சப்ளை' செய்யும் அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது எனில், எங்களுடைய தயாரிப்புகளுக்கு மக்களிடம் கிடைத்த வரவேற்பு தான் காரணம்.
இந்த தொழிலை அடுத்தகட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல, 3,500 சதுர அடி பரப்பளவில் ஒரு கடை அமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். கடை வாயிலாக அதிக வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய முடியும்.