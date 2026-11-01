'கவரிங் நகைகள் விற்பனையில் மாதம் ரூ.2.50 லட்சம் வர்த்தகம்!'
'கவரிங் நகைகள் விற்பனையில் மாதம் ரூ.2.50 லட்சம் வர்த்தகம்!'
PUBLISHED ON : நவ 01, 2026 12:00 AM
சமூக வலைதளம் வாயிலாக, 'கவரிங்' நகைகளை விற்பனை செய்து வரும், கடலுார் மாவட்டம், புவனகிரியைச் சேர்ந்த 55 வயதான கோப்பெருந்தேவி:
என் கணவர் தனியார் பேருந்தில் நடத்துநராக பணியாற்றி வந்தார். பின், சொந்தமாக தொழில் துவங்க முயற்சி செய்து, நஷ்டம் ஏற்பட்டதால் குடும்பத்தில் பொருளாதார சிக்கல் ஏற்பட்டது.
அதனால் கோவில் வேலை, வீட்டு வேலை, பெட்டிக்கடை என கிடைத்த வேலைகளை செய்து குடும்பத்தை நடத்தி வந்தேன். எனக்கு ஒரு மகளும், மகனும் உள்ளனர்; இருவரையும் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைத்தேன்.
கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன், 'கவரிங்' நகைகள் வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்ய முடிவெடுத்து, 10 ஆயிரம் ரூபாய் முதலீட்டில் ஆரம்பித்தோம். தொழில் ஆரம்பித்தபோதே சமூக வலைதளங்களில் ஒன்றான, 'இன்ஸ்டாகிராம்' வாயிலாக தான் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தேன்.
வட மாநிலங்களில் உள்ள நகை விற்பனையாளர்களை தொடர்பு கொண்டு, நகைகளை தேர்வு செய்து, மிக குறைவாக வாங்குவோம். வந்த நகைகளை புகைப்படம் எடுத்து இணையத்தில் பதிவிடுவேன்; அது விற்பனை ஆனதும், அடுத்த நகைகளை வாங்குவோம்.
ஆரம்பத்தில் குறைவான, 'ஆர்டர்'கள் தான் வந்தன. அதன்பின், நகையை என் மகளுக்கு அணிவித்து, அதை காணொளி எடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட ஆரம்பித்தேன். அந்த காணொளிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததுடன், ஆர்டர்களும் அதிகரித்தன.
நகைகளை மட்டும் காட்டுவதை விட, ஒருவர் அணிந்து காட்டினால் மக்களுக்கு ஆர்வம் வரும் என்பதை அதன்பின் புரிந்து கொண்டேன்.
வியாபாரத்தின் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் மிக கவனமாக இருக்கிறேன். குறிப்பாக, வாடிக்கையாளர்களுக்கு தரமான நகைகளை கொடுப்பதில் சமரசம் கிடையாது. ஒவ்வொரு நகையையும் பார்த்து பார்த்து தேர்வு செய்கிறேன்.
பொதுவாக புது புது வாடிக்கையாளர்களை தேடுவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு ஏற்கனவே வாங்கிய ஒரு வாடிக்கையாளரை திரும்ப திரும்ப வாங்க வைப்பதும் முக்கியம்.
அதனால், குறைவான விலை வைத்து தான் விற்பனை செய்கிறேன். நகைகளை தேர்வு செய்வது முதல், தொழிலின் ஒவ்வொரு வேலையையும் நானும், என் மகளும் சேர்ந்து செய்கிறோம். வியாபாரத்தின் மற்ற வேலைகளை என் கணவரும், மகனும் சேர்ந்து செய்கின்றனர். குடும்பமாக சேர்ந்து தொழில் செய்வது தான் எங்களின் பலம்.
அன்று 10 ஆயிரம் ரூபாயில் ஆரம்பித்த தொழிலில், இன்று மாதம் 2.50 லட்சம் ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடக்கிறது. 100 ரூபாய் சம்பளத்திற்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்த நான், இன்று சொந்தமாக ஒரு தொழில் நடத்தி வருகிறேன். இதை, என் உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றியாகத் தான் பார்க்கிறேன்.
தொடர்புக்கு: @saru.jewels, 63851 66878.