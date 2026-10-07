‘மாதம் ரூ.லட்சத்தில் வருமானம் தரும் நர்சரி தொழில்!’
‘மாதம் ரூ.லட்சத்தில் வருமானம் தரும் நர்சரி தொழில்!’
PUBLISHED ON : அக் 08, 2026 12:00 AM
சென்னை, பழைய மாமல்லபுரம் சாலையில் உள்ள கழிப்பட்டூரில், ‘ஓ.எம்.ஆர்., ராயல் நர்சரி’ என்ற பெயரில் செடிகள் விற்பனை செய்யும் காஜா ஹுசைன்:
கடலுார் மாவட்டம், பண்ருட்டி தான் என் சொந்த ஊர். 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் சென்னை வந்து, செடிகள் விற்பனை செய்யும், ‘நர்சரி’யில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன்.
இயற்கை மீதும், மரங்கள், செடிகள் மீதும் எனக்கு இயல்பாகவே ஈர்ப்பும், ஆர்வமும் இருந்தது. ஒரு கட்டத்தில் மற்றவரிடம் சம்பளத்துக்கு வேலை செய்வதை விட, நாமே ஒரு நர்சரியை துவங்கலாம் என்ற எண்ணம் உருவானது. 4 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்து, சொந்தமாக தொழில் துவங்கினேன்.
ஆனால், தொழில் துவங்குவது பெரிய விஷயம் இல்லை; அதை நிலை நிறுத்துவது தான் முக்கியம் என்பது நாட்கள் செல்ல செல்ல புரிந்தது. பொறுமையுடன் தொழிலை விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து முயற்சி செய்தேன். நாளடைவில், வாடிக்கையாளர்கள் வர ஆரம்பித்தனர். இன்று தினசரி, 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு குறையாமல் விற்பனை நடக்கிறது.
கிட்டத்தட்ட 90 சதவீத செடிகளை மஹாராஷ்டிரா மாநிலம், புனேவுக்கே நேரடியாக சென்று வாங்குகிறோம். பெங்களூரு உள்ளிட்ட பிற பகுதிகளில் இருந்தும் செடிகள் வருகின்றன. ஆனால், எங்கிருந்து வாங்கினாலும் செடிகளின் ஆரோக்கியத்தையும், அழகையும் நேரில் பார்த்து தேர்வு செய்வது என் வழக்கம்.
சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் சிறப்பு வகைகள் முதல் உள்நாட்டு ரகங்கள் வரை, 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட செடிகள் இங்கு இருக்கின்றன. வீட்டிற்குள் ஒரு சின்ன செடி வைக்க வேண்டும் என்று வருவோர், தோட்டம் அமைக்க வருவோர் என, பலருக்கும் இங்கு செடிகள் இருக்கின்றன.
வாடிக்கையாளர் பணம் கொடுத்து செடியை வாங்கி விட்டால், வேலை முடிந்து விட்டதாக நாங்கள் நினைப்பதில்லை. செடியை எங்கு வைக்க வேண்டும், நிழல் தேவையா, இல்லையா என பல்வேறு முக்கிய விஷயங்களையும் விளக்குகிறோம். செடியை முறையாக வளர்க்கும் வழிகளையும் சொல்லி கொடுப்பதால், ஏற்கனவே வாங்கிய வாடிக்கையாளர்கள் மற்றவர்களிடம் சொல்லும் வாய்வழி விளம்பரமே எங்களுக்கு உதவுகிறது.
வெளிப்புறம் வளர்க்கும் செடிகள், 30ல் துவங்கி 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரையிலும் இருக்கின்றன. வீட்டிற்குள் வளர்க்கும் செடிகள், 100 முதல் 1 லட்சம் ரூபாய் வரையிலும் உள்ளன. மேலும் செடிகள் வளர்ப்பதற்கு தேவையான மண், பீங்கான், சிமென்ட் தொட்டிகள், அவற்றுக்கு தேவையான உரங்களையும் விற்பனை செய்கிறோம்.
எதிர்காலத்தில், 15 ஏக்கர் நிலத்தில் சொந்தமாக செடிகளையும், மரங்களையும் வளர்த்து, பெரிய அளவில் பிரமாண்ட நர்சரியை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே என் இலக்கு.