'நம் முயற்சி நம்மை ஏமாற்றாது!': '40 வயதில் கிடைத்த அரசு வேலை!'
'நம் முயற்சி நம்மை ஏமாற்றாது!': '40 வயதில் கிடைத்த அரசு வேலை!'
PUBLISHED ON : ஜூலை 12, 2026 01:02 AM
'ரிட்டர்ன் கிப்ட்' நவீன தாம்பூலப் பைகள் விற்பனையில் அசத்தும், சென்னையைச் சேர்ந்த பர்கத் நிஷா:
என் சொந்த ஊர் திருநெல்வேலி. சிறு வயதிலேயே அப்பாவை இழந்து விட்டேன். குடும்ப பொறுப்பு முழுதும் அம்மாவின் தோள்களில் தான் இருந்தது.
முதுகலை படிப்பு முடித்ததும், சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தேன். திருமணம் முடிந்து, குழந்தையும் பிறந்தது.
குழந்தையை விட்டுவிட்டு வேலைக்கு செல்ல மனமின்றி, வேலையை விட்டுவிட்டேன்.
முதுகலை படித்து, நல்ல சம்பளம் வாங்கி வந்த எனக்கு, திடீரென வீட்டுக்குள் முடங்கியது மாதிரி இருந்தது.
கணவர் நன்கு பார்த்துக் கொண்டாலும், எனக்கென ஒரு வேலையும், வருமானமும் வேண்டும் என்று தோன்றியதால், தொழில் செய்யலாம் என்று முடிவெடுத்து, 10,000 ரூபாய் முதலீட்டில் நைட்டி, புடவைகள் வாங்கி, உறவினர்கள், நண்பர்களுக்கு விற்பனை செய்தேன்.
அதில் கிடைத்த பணத்தில் மீண்டும் ஆடைகள் வாங்கி, அதை புகைப்படம் எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்றினேன். வாடிக்கையாளர்கள் அதிகமாயினர்.
என்னிடம் ஆடைகள் வாங்கிய வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர் ஒருவர், 'ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு, 'ரிட்டர்ன் கிப்ட்' எனும் நன்றி பரிசு செய்து கொடுக்க முடியுமா' என கேட்டார்.
அப்போது, எனக்கு ரிட்டர்ன் கிப்ட் என்றால் என்ன? எங்கு கிடைக்கும், எதையெல்லாம் கொடுக்கலாம் என்று எந்த யோசனையும் இல்லை; ஆனாலும் ஒப்புக் கொண்டேன்.
ரிட்டர்ன் கிப்ட் என்பது, நம் வீட்டு விசேஷங்களுக்கு வரும் விருந்தினர்களுக்கு கொடுக்கும் நவீன தாம்பூலப்பை என தெரிந்து, சென்னையில் பல இடங்களில் விசாரித்து வாங்கி, வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளருக்கு அனுப்பினேன்; நன்றாக இருப்பதாக கூறினார். லாபமும் அதிகமாக கிடைத்தது.
நிறைய கடைகள் ஏறி இறங்கி, தனித்துவமான பொருட்களை வாங்கி, சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்றினேன்; தொழில் வளர ஆரம்பித்தது.
இப்போது, நவீன தாம்பூலப் பையில் எந்த பொருட்கள் அதிகம் விற்பனையாகிறது என்பதை கணித்து, மொத்தமாக 'ஆர்டர்' எடுக்கிறேன்.
தொழில் ஆரம்பித்து ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. 10,000 ரூபாய் முதலீட்டில் துவங்கிய தொழிலில், இப்போது ஆண்டுக்கு கோடிகளில் வர்த்தகம் செய்கிறேன்.
தொழிலில் நான் கற்றுக் கொண்ட மிகப் பெரிய பாடம், எந்த தொழிலிலும் நம் முயற்சியை மட்டும் கைவிடக்கூடாது. ஏனெனில், நம்மை யார் வேண்டுமானாலும் ஏமாற்றலாம். ஆனால், நாம் செய்யும் முயற்சி நம்மை ஏமாற்றாது.
'40 வயதில் கிடைத்த அரசு வேலை!'
மதுரை அரசு மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிறுவனத்தில், தட்டச்சராக பணியாற்றி வரும், 40 வயதாகும் செல்வி:
என் சொந்த ஊர் தென்காசி, ஆனை குளம் கிராமம். 22 வயதில் திருமணமானது. கணவர் கூலி வேலை செய்து வந்தார். ஒரு மகன், மகள் என இரு குழந்தைகள் பிறந்ததால், பொறுப்புகள் அதிகமாகின.
க ணவர் வீட்டுச் செலவுகளுக்கு பணம் கொடுக்காமல், பொறுப்புகளை தட்டிக் கழித் து வந்தார்.
எங்கள் ஏரியாவில் பீடி சுற்றுவது தான் பிரதான குடிசை தொழில். நான் தினமும், 100 ரூபாய்க்கு பீடி சுற்றுவேன்.
அதில் தான் குடும்ப செலவு, குழந்தைகளின் படிப்பு என, எல்லாவற்றையும் கவனித்து கொண்டேன்.
திடீரென ஒருநாள் கணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவர் தற்கொலைக்கு நான் தான் காரணம் என்று, பலரும் என்னை கண்டபடி பேசினர்; உறவினர்கள் விலகிச் சென்றனர்.
வாழ்க்கையே இருண்டு போன மாதிரி இருந்தது. சாப்பாடு, குழந்தைகள் படிப்புக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இருந்த நேரத்தில், என் தோழி, 'இல்லம் தேடி கல்வி' திட்டத்தில் என்னை பயிற்சியாளராக சேர்த்து விட்டார்.
அங்கு தான், அரசு வேலைக்கான போட்டி தேர்வு குறித்து தெரியவந்தது. என் தோழியர் பலரும், 'உன்னால் முடியும்; முயற்சி செய்' என்று நம்பிக்கை கொடுத்தனர்.
ஆரம்பத்தில் இலவச பயிற்சி மையத்தில் நடத்தப்பட்ட தேர்வில், ஒற்றை இலக்கத்தில் தான் மதிப்பெண் பெறுவேன்.
ஒரு பாடத்தை படிப்பதற்கே பல மணி நேரம் ஆகும். காலையில் பீடி சுற்றுவேன்; மதியம் படிப்பேன்; இடையில் பயிற்சி வகுப்புகளுக்கும் செல்வேன்.
படிக்க ஆரம்பித்த ஓரா ண்டில், 'குரூப் - 4' தேர்வு எழுதினேன். தேர்வு முடிவு வெளியான போது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. எனக்கு தட்டச்சு தெரியும் என்பதால், எளிதாக வேலை கிடைத்தது.
ஒரு காலத்தில், 100 ரூபாய்க்கு பீடி சுற்றிய கையில், அரசு வேலைக்கான உத்தரவை வாங்கினேன். எந்த ஊரில் நான் அவமானப்பட்டு நின்றேனோ, எந்த ஊரில் என் வாழ்க்கையை தொலைத்தேனோ, அதே ஊரில் தலை நிமிர்ந்து நடந்தேன்.
எனக்கு மதுரையில் பணி ஒதுக்கினர். அதனால், குழந்தைகளுடன் மதுரைக்கு வந்து விட்டேன். கிராமத்திலேயே வளர்ந்த எனக்கு, நகரத்து சூழ்நிலையை கையாளுவது சிரமமாக இருந்தது.
ரயிலுக்கு டிக்கெட் வாங்குவது முதல், தனியாக வீடு தேடுவது வரை எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொண்டேன். 40 வயதில் அரசு வேலைக்கு செல்வேன் என்று ஒரு நாளும் நினைத்ததில்லை.
வாழ்க்கை முடிந்துவிடும் என்று நினைக்கும் நேரத்தில் தான், சிலருக்கு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறது. நான் நம்பிக்கையுடன் வாழ ஆரம்பித்திருக்கிறேன்.
தொடர்புக்கு:
96987 20609