4 ஏக்கர் நரிப்பயறு சாகுபடியில் ரூ.1.12 லட்சம் லாபம்!
4 ஏக்கர் நரிப்பயறு சாகுபடியில் ரூ.1.12 லட்சம் லாபம்!
PUBLISHED ON : நவ 03, 2026 12:00 AM
இயற்கை விவசாயத்தில் நரிப்பயறு சாகுபடி செய்து, நல்ல லாபம் ஈட்டும் கடலுார் மாவட்டம், வட்டத்துாரைச் சேர்ந்த இளமாறன்:
நாங்க விவசாய குடும்பம் தான். பள்ளி படிப்பை முடித்ததுமே விவசாயத்தில் இறங்கி விட்டேன். எங்களுக்கு 4 ஏக்கர் நிலம் இருக்கிறது. மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் வரை ரசாயன விவசாயம் தான் செய்து வந்தேன்.
என் அண்ணனுக்கு இயற்கை விவசாயத்தில் ஈடுபாடு அதிகம். அவர் தான் ரசாயன உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லி பயன்படுத்துவதால், நிலத்திலும், உணவிலும் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து கூறினார். அதன்பின் இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாறினேன்.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சிறிது கூட ரசாயனம் பயன்படுத்தவில்லை. வழக்கமாக, சம்பா பட்டத்தில் நெல் சாகுபடி செய்வேன். தை மாதம் நெல் அறுவடை முடிந்த பின், பாரம்பரிய சிறுதானியங்களில் ஒன்றான நரிப்பயறு விதைப்பேன்; இது, அருமையான பயிர்; இரண்டு முறை தண்ணீர் பாய்ச்சினால் போதும். இதற்கு இயற்கை இடுபொருட்களும் அதிகமாக தேவைப்படுவதில்லை.
உளுந்தை விட நரிப்பயறில் கூடுதல் பலன்கள் கிடைக்கும். விதைத்த 75ம் நாளில், காய்கள் முதிர்ச்சி அடைந்து, நெற்றுகளாக மாறி அறுவடைக்கு தயாராகி விடும்.
இதில் புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து அடங்கியுள்ளது. இதை நாம் தினசரி உணவில் எடுத்துக் கொண்டால், நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள், நரிப்பயரை முளை கட்டி சாப்பிட்டால் நீரிழிவு கட்டுப்படும்.
சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு இது மிக சிறந்த புரத உணவு. ‘கால்சியம்’ கணிசமான அளவு இருப்பதால், எலும்புகளை வலுவாக்கும். ‘விட்டமின், பி காம்ப்ளக்ஸ்’ சத்துக்கள் அதிகளவில் இருப்பதால், மனித உடலின் ஆற்றலை அதிகரிக்க உதவும்.
இன்னும் ஏராளமான சத்துக்கள் நிறைந்திருக்கிற இதை உணவில் சேர்த்துக் கொண்டால் மிகவும் நல்லது என்ற விழிப்புணர்வு, மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருப்பதால் நல்ல விலை கிடைக்கிறது.
முதல் முறை சாகுபடி செய்தபோது நான் எதிர்பாராத அளவிற்கு நல்ல லாபம் கிடைத்ததால், மனதிற்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது. உளுந்தை விட அதிக விலையும் இதற்கு கிடைக்கிறது.
வழக்கம்போல் இந்த ஆண்டும் 4 ஏக்கரில் கோடை பட்டத்தில் நரிப்பயறு சாகுபடி செய்ததில், 900 கிலோ மகசூல் கிடைத்தது. இவற்றை விருத்தாசலத்தில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், கிலோ 160 ரூபாய் என விற்பனை செய்ததில், மொத்தம் 1.44 லட்சம் ரூபாய் வருமானம் கிடைத்தது. அனைத்து செலவுகளும் 32 ஆயிரம் போக, 1.12 லட்சம் ரூபாய் லாபம் கிடைத்தது.
தொடர்புக்கு: 99658 02597.