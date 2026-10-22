‘தீவனப்புல் சாகுபடியில் தினமும் ரூ.1,000 லாபம்!’

PUBLISHED ON : அக் 23, 2026 12:00 AM
தீவனப்புல் சாகுபடி செய்து நிறைவான லாபம் ஈட்டி வரும், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், சொக்கநாதப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 45 வயதாகும் அடைக்கலம்:
விவசாயம் தான் எங்கள் குடும்பத்தின் வாழ்வாதாரம். விபரம் தெரிந்த நாளில் இருந்தே விவசாயம் செய்கிறேன். எங்கள் பகுதியில் நெல், சோளம், கரும்பு பயிர்கள் தான் பிரதானம். அவற்றையே நானும் சாகுபடி செய்து வந்தேன்.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக எங்கள் பகுதியில் கடும் வறட்சியுடன், உரம் விலையும், விவசாய பணியாளர்களின் சம்பளமும் அதிகரித்தது. அதனால், அடுத்தடுத்து நஷ்டமாகி அன்றாட வாழ்க்கையே போராட்டமானது. விவசாயம் தவிர வேறு எந்த தொழிலும் எங்களுக்கு தெரியாது.
அந்த சமயத்தில், புதுக்கோட்டை டவுன் பகுதியில் மாடுகள் வளர்ப்போர், பசுந்தீவனம் கிடைக்காமல் அலைகின்றனர் என்று தெரியவந்தது. அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள, பசுந்தீவனப்புல் சாகுபடியில் இறங்கினேன்.
என்னிடம் உள்ள 2.25 ஏக்கரில், முதல் கட்டமாக, 1.25 ஏக்கரில் தீவனப்புல் சாகுபடியை ஆரம்பித்தேன். நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே நன்கு விற்பனை ஆனதுடன் வருமானமும் கிடைத்தது. இதை சாகுபடி செய்ய இடுபொருட்களுக்கு தனியாக செலவு செய்வதில்லை. நான் வளர்க்கும் ஆறு மாடுகளின் சாணத்தை மட்க வைத்து அடியுரமாகவும், மேலுரமாகவும் கொடுக்கிறேன்.
தினசரி, 60 கட்டுகள் புல்லை அறுவடை செய்கிறேன். நான் வடிவமைத்திருக்கிற என் பைக்குடன் இணைக்கப்பட்ட இழுவை வண்டியில், புல் கட்டுகளை ஏற்றி, 30 கி.மீ., பயணித்து புதுக்கோட்டை டவுனுக்கு சென்று விற்பனை செய்கிறேன். ஒரு கட்டு 30 ரூபாய் வீதம், 60 கட்டுகள் விற்பனை வாயிலாக தினமும், 1,800 ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கிறது.
எங்கள் தோட்டத்தில் மூன்று பணியாளர்கள் வேலை செய்கின்றனர். அவர்களே புல்லை அறுவடை செய்து, சிறு சிறு கட்டுகளாக கட்டி கொடுத்து விடுவர். ஒருவருக்கு 200 வீதம் மூவருக்கும், 600 ரூபாய் கூலி தருகிறேன். தினமும் பெட்ரோலுக்கு, 200 ரூபாய் செலவாகும். எல்லா செலவுகளும் போக, தினமும் 1,000 ரூபாய் லாபம் கிடைக்கும்.
ரசாயன உரம் போடாமல், இயற்கை முறையில் வளர்ப்பதால் பலரும் போட்டி போட்டு வாங்குகின்றனர். பால் பண்ணை, வீடுகளில் கறவை மாடுகள் வளர்ப்போர் என நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைத்துள்ளனர்.
அதேநேரம், புல் கட்டுகளை பைக்கில் ஏற்றி விற்பனைக்கு செல்வது சிரமமாக இருக்கிறது; சில சமயங்களில் போக்குவரத்துக்கும் இடையூறாக உள்ளது. அதனால், அரசு மானியத்தில் மூன்று சக்கர சரக்கு ஆட்டோ கிடைத்தால் உதவியாக இருக்கும்; என் தொழிலையும் விரிவுபடுத்த முடியும்.
தொடர்புக்கு: 80120 48124.