சமயம் பார்த்து பழிவாங்கப்பட்ட போலீஸ் உயர் அதிகாரி!
சமயம் பார்த்து பழிவாங்கப்பட்ட போலீஸ் உயர் அதிகாரி!
PUBLISHED ON : நவ 10, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : நவ 10, 2026 12:00 AM
இஞ்சி டீயை உறிஞ்சியபடியே, ‘‘பதவி உயர்வுக்கு முட்டுக்கட்டை போடுறாருங்க...’’ என, அரட்டையை ஆரம்பித்தார் அந்தோணிசாமி.
‘‘எந்த துறையில வே...’’ என கேட்டார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
‘‘தமிழக அரசின் பொதுப்பணித் துறையின் கீழ் வரும், ‘எலக்ட்ரிக்கல்’ பிரிவில், 1,600 ஊழியர்கள் பதவி உயர்வுக்காக காத்திருக்காங்க... ஆனா, அந்த பிரிவில் இருக்கிற ஒரு அதிகாரி, பதவி உயர்வுக்கான, ‘பைல்’களை தயார் செய்யாம அசால்டா இருக்காருங்க...
‘‘இத்தனைக்கும், ‘பைல்கள் தயார் பண்ணி அனுப்புங்க’ன்னு உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவு போட்டும், கேட்க மாட்டேங்கிறாரு... இது சம்பந்தமா அவரிடம் ஊழியர்கள் போய், ‘ஏன் சார் பதவி உயர்வு தர மாட்டேங்கிறீங்க’ன்னு கேட்டா, ‘அதுக்காக என்னை திட்டணும்னு தோணுதா’ன்னு கிண்டலா கேட்கிறாராம்...
‘‘அதோட, ‘எனக்கு எப்ப பைல் தயார் செய்யணும்னு தோணுதோ அப்ப தான் செய்வேன்... யாரும் என்னை நிர்ப்பந்தப்படுத்த முடியாது’ன்னும் தெனாவெட்டா சொல்றாருங்க...’’ என முடித்தார் அந்தோணிசாமி.
‘‘முருகப்பா, தள்ளி உட்காரும்...’’ என்ற குப்பண்ணாவே, ‘‘ரெண்டு அடி கூட குடுங்கன்னு கேட்டிருக்கார் ஓய்...’’ என்றார்.
‘‘யாருப்பா அது...’’ என கேட்டார் அன்வர்பாய்.
‘‘முதல்வர் விஜய் தலைமையில், போன வாரம் அமைச்சரவை கூட்டம் நடந்துச்சோல்லியோ... கூட்டம் முடிஞ்சதும் அதிகாரிகளை எல்லாம் அனுப்பிட்டு, அமைச்சர்களிடம் முதல்வர் மனசு விட்டு பேசியிருக்கார் ஓய்...
‘‘அப்ப, ‘உங்கள்ல சிலர் மீது புகார்கள் வருது... தவறு நடந்தா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி வரும்... அதனால, கவனமா இருங்கோ’ன்னு பொதுவா சொல்லியிருக்கார் ஓய்...
‘‘மூத்த அமைச்சர் ஒருத்தர் மட்டும் எழுந்து, ‘தலைவரே இந்த பதவி நீங்க போட்ட பிச்சை... நீங்க இல்லாட்டி நாங்க இங்க வந்திருக்கவே முடியாது... நாங்க ஏதாவது தவறு பண்ணிட்டா, தனியா கூப்பிட்டு கண்டியுங்க... ஏன் ரெண்டு அடி கூட அடிங்க... வாங்கிக்கிறோம்... ஆனா, அதிகாரிகள் பேச்சை நம்பி மட்டும் எங்களை சந்தேகப்படாதீங்க’ன்னு பணிவா சொல்லியிருக்கார்... உடனே, எல்லா அமைச்சர்களும் மேஜையை தட்டி வரவேற்பு குடுத்திருக்கா ஓய்...’’ என்றார் குப்பண்ணா.
‘‘பழிவாங்கிட்டதா புலம்புறாங்க பா...’’ என்ற அன்வர்பாயே தொடர்ந்தார்...
‘‘சீனியர் ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரியான சந்தீப்ராய் ரத்தோட்டுக்கு சட்டம் – ஒழுங்கு டி.ஜி.பி.,யாகும் தகுதி இருந்தும், அவரை ஓரங்கட்டி சிறைத்துறை இயக்குநரா நியமிச்சிருந்தாங்க... சிறைகள்ல போதைப் பொருட்கள் புழக்கத்தை ஒழிக்க கடும் நடவடிக்கை எடுத்தாரு பா...
‘‘அதே நேரம், சிறைத் துறையில் 25 வருஷங்களுக்கு மேலா கோலோச்சும் உயர் அதிகாரிகள் இருவர், கைதிகளுக்காக வாங்கப்படும் பொருட்கள் மற்றும் அவங்க தயாரிக்கும் பொருட்களை விற்பனை செய்றதுல நிறைய முறைகேடுல ஈடுபட்டிருந்தாங்க... இது பத்தி சந்தீப்ராய் ரத்தோட் தீவிரமா விசாரணை நடத்திட்டு இருந்தாரு பா...
‘‘இந்த சூழல்ல தான், சென்னை புழல், தேனி மாவட்ட சிறைகள்ல இருந்து கைதிகள் தப்பிய சம்பவம் நடந்துச்சு... இதையே காரணம் காட்டி, அந்த இருவர் அணி பேச வேண்டிய இடத்துல பேசி, மின் வாரிய, ‘விஜிலென்ஸ்’ என்ற, ‘டம்மி’ பதவிக்கு சந்தீப்பை மாத்திட்டாங்க பா...’’ என முடித்தார் அன்வர்பாய்.
‘‘வாங்க கனகராஜ்... தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போயிருந்த உம்ம நண்பர் முருகேசன் இன்னும் வரலையா வே...’’ என, நண்பரிடம் பெரியசாமி அண்ணாச்சி கதை பேச, மற்றவர்கள் கிளம்பினர்.