முதல்வரையே ஏமாற்றிய கோவை மாநகராட்சி அதிகாரிகள்!
முதல்வரையே ஏமாற்றிய கோவை மாநகராட்சி அதிகாரிகள்!
PUBLISHED ON : நவ 09, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : நவ 09, 2026 12:00 AM
இஞ்சி டீயை பருகியபடியே, ‘‘புது பூட்டுகளா வாங்கி பூட்டியிருக்காங்க...’’ என, விவாதத்தை ஆரம்பித்தார் அந்தோணிசாமி.
‘‘எங்க வே...’’ என கேட்டார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
‘‘தேனி சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பிச்சு ஓடி, அப்புறமா எல்லாரையும் பிடிச்சிட்டாங்களே... இதனால, சிறை துறையினர் உஷாராகி, என்னென்ன பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்யலாம்னு ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்காங்க...
‘‘பல சிறை கதவுகள்ல பூட்டுகளே இல்லாம இருந்திருக்கு... இப்ப எல்லாத்துக்கும் புது பூட்டுகளை, அதுவும், ராத்திரியிலும் பளிச்சுன்னு தெரியும் வகையில், ‘எவர்சில்வர்’ பூட்டுகளா வாங்கி பூட்டியிருக்காங்க... அதேபோல, துருப்பிடிச்சு இத்து போன சிறை கம்பிகளை எல்லாம் மாத்திட்டு இருக்காங்க...’’ என்றார் அந்தோணிசாமி.
‘‘ரவுடிகள் எல்லாம் தப்பிக்க ஒத்தாசையா இருக்கா ஓய்...’’ என்றார் குப்பண்ணா.
‘‘எந்த ஊர் போலீசாரை சொல்றீங்க பா...’’ என, பட்டென கேட்டார் அன்வர்பாய்.
‘‘சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கொலை, கொள்ளை, திருட்டு, வழிப்பறி, மோசடி உள்ளிட்ட வழக்குகள்ல கைதாறவா மீது, போலி ஆவணங்கள் மூலம் போலீசார் வழக்கு பதிவு பண்றா... இதுல, ஜாதி, சொந்த ஊர் பாசம் மற்றும் பணம் எல்லாம் விளையாடறது ஓய்...
‘‘உதாரணத்துக்கு குற்றவாளியின் ஊர் பெயர், தெரு பெயரை மாத்தறது, பெயர்ல ஒரு பகுதியை மட்டும் குறிப்பிடறதுன்னு வழக்குகளை பதிவு பண்றா... இந்த கைதிகள் ஜாமின்ல வந்ததும், அடுத்த விசாரணைக்கு வராம தலைமறைவாகிடறா ஓய்...
‘‘பொதுவா, கைதாகும் குற்றவாளிகளின் முகவரியை சரிபார்த்து தான் வழக்கு பதிவு செய்யணும்... வெளியூர் நபரா இருந்தா, அந்த ஊர் போலீசாருக்கு தகவல் தந்து சரிபார்க்கணும்... ஆனா, சிவகங்கை போலீசார் எதையுமே முறையா செய்ய மாட்டேங்கறா ஓய்...’’ என்றார் குப்பண்ணா.
‘‘முதல்வரையே ஏமாத்திய கோவை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கதையை கேளுங்க வே...’’ என்ற பெரியசாமி அண்ணாச்சியே தொடர்ந்தார்...
‘‘ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்தை திறக்க, போன மாசம் முதல்வர் விஜய் கோவைக்கு வந்தாருல்லா... அவரை குஷிப்படுத்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் முடிவு செஞ்சாவ வே...
‘‘அதாவது, சென்னையில இருக்கிற மாதிரி, கோவையிலும் பயணியர் நிழற்குடைகள்ல முதல்வர் படத்துடன் சிங்கப்பெண் திட்டம், காலை உணவு திட்டங்களை எல்லாம் பட்டியல் போட்டு விளம்பரம் செஞ்சிருந்தாவ... இதுல என்ன வேடிக்கைன்னா, முதல்வர் பயணம் செஞ்ச அவிநாசி ரோட்டுல இருக்கிற பயணியர் நிழற்குடையிலும், காந்திபுரம் ஏரியாவிலும் மட்டும் தான் இந்த விளம்பரங்களை வச்சிருந்தாவ... மற்ற இடங்கள்ல வைக்கல வே...
‘‘இப்ப, முதல்வர் படத்துடன் இருந்த அந்த விளம்பரங்களை கிழிச்சு எறிஞ்சிட்டு, வழக்கம்போல தனியார் விளம்பரங்களை வச்சிட்டாவ... இது பத்தி த.வெ.க., நிர்வாகிகள் சிலர், மாநகராட்சி முக்கிய அதிகாரி யிடம் கேட்டதுக்கு, ‘அய்யய்யோ... சி.எம்., விளம்பரங்களை, ‘ரிமூவ்’ பண்ணிட்டாங்களா... யார் எடுத்தாங்கன்னு தெரியலையே... மறுபடியும் வைக்க சொல்றேன்’னு எதுவு மே தெரியாதது போல கண்ணை அகல விரிச்சுக்கிட்டு சொல்லியிருக்காரு வே...’’ என முடித்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
‘‘ரவிதேஜா, நாளைக்கு பார்க்கலாம் பா...’’ என்றபடியே அன்வர்பாய் எழ, மற்றவர்களும் கிளம்பினர்.