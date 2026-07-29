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﻿ தனியார் பள்ளிகளிடம் கல்வி அதிகாரி மிரட்டல் வசூல்!

﻿ தனியார் பள்ளிகளிடம் கல்வி அதிகாரி மிரட்டல் வசூல்!

PUBLISHED ON : ஜூலை 30, 2026 12:00 AM

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PUBLISHED ON : ஜூலை 30, 2026 12:00 AM

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“சுண்டைக்காய் கால் பணம்; சுமை கூலி முக்கால் பணம் கதையா போயிட்டுல்லா...” என்ற பழமொழியுடன், அரட்டையை ஆரம்பித்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.

“என்ன விஷயம் பா...” என கேட்டார் அன்வர்பாய்.

“முதல்வர் விஜய் நடிச்ச ஜனநாயகன் படம் வெளியாகி, ஓடிட்டு இருக்குல்லா... இந்த படத்தை, அவரது கட்சியினர் எல்லாம் திருவிழா போல கொண்டாடிட்டு இருக்காவ வே...

“அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி த.வெ.க.,வில் சேர்ந்திருக்கும், மதுரையைச் சேர்ந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., டாக்டர் சரவணனும், இந்த கொண்டாட்டத்துல கலந்துக்கிட்டாரு... அவரது சரவணா மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, செல்லுார் கோபுரம் தியேட்டர்ல, சமீபத்துல சிறப்பு காட்சிக்கு ஏற்பாடு செஞ்சாரு வே...

“எல்லாரும் உற்சாகமா படம் பார்த்திருக்காவ... படம் பார்க்க வந்தவங்க, 'பாப்கார்ன், ஐஸ்கிரீம், கூல்டிரிங்ஸ் 'னு, இஷ்டத்துக்கு வாங்கி சாப்பிட்டிருக்காவ வே...

“ கூட்டிக் கழிச்சு பார்த்ததுல, படத்துக்கான டிக்கெட் கட்டணத்தை விட, நொறுக்குத் தீனி செலவு அதிகமா வந்துட்டு... இதை பார்த்து, சரவணன் ஆதரவாளர்கள் அதிர்ச்சியாகிட்டாவ வே...” என்றார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.

“டில்லி விழாவுக்காவது வருவாரான்னு எதிர்பார்க்கறா ஓய்...” என்ற குப்பண்ணாவே தொடர்ந்தார்...

“ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் வைகோவும், அவரது மகன் துரையும் சமீபகாலமா எதிரும் புதிருமா செயல்படறா... 'வெளியூர்ல நிகழ்ச்சி இருக்கு'ன்னு சொல்லி, கட்சி பொதுக்குழுவை துரை புறக்கணிச்சிட்டார் ஓய்...

“அதேபோல, ம.தி.மு.க.,வின் அதிகாரப்பூர்வ வாரப் பத்திரிகையான சங்கொலியின் 30வது ஆண்டு விழா அழைப்பிதழ்ல, துரை பெயர் போட்டும் அவர் வரலை... இதனால, மகன் மீது வைகோ வருத்தத்துல இருக்கார் ஓய்...

“வர்ற ஆகஸ்ட் 4ம் தேதி, 'வைகோவின் பார்லிமென்ட் உரைகள்' நுால் வெளியீட்டு விழா டில்லியில நடக்க இருக்கு... 'இதுக்காவது துரை வருவாரா அல்லது டிமிக்கி குடுத்துடுவாரா'ன்னு, அந்த கட்சியில பட்டிமன்றமே நடக்கறது ஓய்...” என்றார் குப்பண்ணா.

“மிரட்டி வசூல் பண்றாருங்க...” என்றார் அந்தோணிசாமி.

“யாருப்பா அது...” என கேட்டார் அன்வர்பாய்.

“தமிழகத்துல தனியார் பள்ளிகளை கண்காணிக்க, தனியா மாவட்ட அதிகாரிகள் இருக்காங்க... இதுல, தேனி மாவட்ட அதிகாரி, பள்ளிகளுக்கு ஆய்வுன்னு போனாலே, '10,000 ரூபாயை எடுத்து வைக்கணும்'னு, கறாரா கேட்கிறாருங்க...

“பள்ளி நிர்வாகங்கள் வழங்க மறுத்தா, 'பள்ளியில் பல குறைபாடுகள் இருக்குறதா அறிக்கை குடுத்துடுவேன்'னு மிரட்டுறதால, அவர் கேட்ட தொகையை குடுத்துடுறாங்க...

“சிலர், அவர் கேட்டதை விட கம்மியான தொகையை குடுத்தா, அவங்களிடமே திருப்பி குடுத்துட்டு, 'என்னை ஆபீஸ்ல வந்து பாருங்க'ன்னு, சொல்லிட்டு போயிடுறாரு... இதனால, தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் நொந்து போயிருக்காங்க...” என முடித்தார் அந்தோணிசாமி.

“சண்முகவேல், இப்படி உட்காரும்...” என, நண்பருக்கு இடம் தந்தபடியே எழுந்த குப்பண்ணா, “செக் மோசடி வழக்கு தொடர்பா, கான்ட்ராக்டர் ஒருத்தரை த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., மிரட்டியதா, போன 13ம் தேதி பேசியிருந்தோமே... அதுல, அந்த எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லைன்னு சொல்றா ஓய்...” எனக் கூற, தலையை ஆட்டியபடியே நண்பர்கள் கிளம்பினர்.

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