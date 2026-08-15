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/தினம் தினம்/டீ கடை பெஞ்ச்/﻿ த.வெ.க., ஆட்சியிலும், 'பசை'யான பதவிக்கு வந்த அதிகாரி!

﻿ த.வெ.க., ஆட்சியிலும், 'பசை'யான பதவிக்கு வந்த அதிகாரி!

﻿ த.வெ.க., ஆட்சியிலும், 'பசை'யான பதவிக்கு வந்த அதிகாரி!

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PUBLISHED ON : ஆக 15, 2026 12:54 AM

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PUBLISHED ON : ஆக 15, 2026 12:54 AM

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சுதந்திர தின வாழ்த்துகளை பரிமாறிக் கொண்ட பெரியவர்கள் மத்தியில், “ போல ி பில் போட்டு வசூல் வேட்டை நடத்தியவரை கண்டுக்கவே இல்லை வே...” என்ற ப டியே, பெஞ்சில் அ மர்ந்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.

“ யாருப்பா அது...” என கேட்டார் அ ன்வர்பாய்.

“ திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல, பேரம்பாக்கம் ஊராட்சி இருக்கு... நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க ஒருத்தர், ஊராட்சி பகுதியில் இருக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு வர்ற வாகனங்களுக்கு கட்டணம் மற்றும் சந்தை கட்டணம் எல்லாம் வசூல் பண்ற உரிமத்தை எடுத்தாரு வே...

“ இந்த உரிமம், 2022ம் வருஷமே முடிஞ்சிட்டு... அப்புறமும் போலி ரசீதுகள் வழங்கி, வசூலை தொடர்ந்து நடத்தினாரு... ஊராட்சிக்கு வர்ற, 25க்கும் மேற்பட்ட தனியார் தொழிற்சாலை பஸ்களுக்கு, மாசம் தலா 3,000 ரூபாய்னும், பிற வாகனங்களுக்கு தனித்தனியா, 'ரேட்' நிர்ணயம் பண்ணியும், மாசம் பல லட்சம் ரூபாயை வசூல் பண்ணுதாரு வே...

“ சமீபத்துல இது வெளியே தெரியவர, அவர் மீது மப்பேடு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஊராட்சி செயலர் புகார் குடுத்தாரு... போலீசார் இதை பெருசா கண்டுக்கலை... அடிக்கடி கட்சி மாறும் வசூல் புள்ளி, இப்ப அ.தி.மு.க.,வில் இருந்தாலும், இ ன்னும் கட்டண வசூலை தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காரு வே...” என்றார் ப ெரியசாமி அண்ணாச்சி.

“ ரமணன், இப்படி உட்காரும்...” என்ற குப்பண்ணாவே, “அதிகாரிகள் மாற்றத்துல ஏகப்பட்ட குளறுபடிகளை பண்ணியிருக்கா ஓய்...” என்றார்.

“ எந்த துறையிலங்க...” என கேட்டார் அந்தோணிசாமி.

“ சென்னை மாநகராட்சியின், 11 முதல் 15வது வரையிலான அஞ்சு மண்டலங்கள், அடையாறில் இருக்கற வட்டார துணை ஆணையர் கட்டுப்பாட்டுல செயல்படறது... இதுல, 14வது மண்டலமான பெருங்குடியில், 'டெண்டர்' முறைகேடு புகார்ல சிக்கி, 'சஸ்பெண்ட்' ஆன செயற்பொறியாளர் சரவணகுமாரி, சத்தமில்லாம, 13வது மண்டலத்துல பணியில சேர்ந்துட்டாங்க ஓய்...

“ அதேபோல, 13வது மண்டலமான அடையாறில், நீண்டகாலமா இருந்த மேற்பார்வை பொறியாளர் முரளியை, வடசென்னை பகுதிக்கு மாத்தினா... அவரோ, ஒரு மாசம் மருத்துவ விடுப்புல போயிட்டு, மறுபடியும் 13ம் மண்டலத்துக்கே வந்துட்டார் ஓய்...

“ அடுத்து, 14வது மண்டலத்தில் பல மாசமா காலியா இருந்த செயற்பொறியாளர் பணியிடத்துக்கு, மனோகர்னு ஒரு அதிகாரியை நியமிச்சிட்டு, ஒரே மாசத்துல, அவரை 15வது மண்டலத்துக்கு துாக்கி அடிச்சிட்டா... இப்படி, அதிகாரிகள் மாறுதல்ல ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் நடக்கறதால, மழைநீர் வடிகால் பணிகள் எல்லாம் மந்தமா நடக்கறது... 'சீக்கிரமே பருவமழை துவங்க இருக்கற சூழல்ல, இந்த பணிகளை வேகமா முடிக்கணும்'னு, பொதுமக்கள் எல்லாம் புலம்பறா ஓய்...” என்றார் க ுப்பண்ணா.

“ என்கிட்டயும் ஒரு அதிகாரி தகவல் இருக்குதுங்க...” என்ற அ ந்தோணிசாமியே தொடர்ந்தார்...

“ திருச்சி மாவட்டம், ஸ்ரீரங்கம் கோட்ட வருவாய்த் துறை அலுவலகத்துல, மூணு வருஷமா உயர் அதிகாரியா இருந்தவர், தி.மு.க., ஆட்சியில் அமைச்சர்களா இருந்த நேரு, மகேஷ் ஆசியோட வலம் வந்தாரு... மணப்பாறை, மருங்காபுரி, மணிகண்டம் பகுதிகள்ல மணல், மண் கொள்ளைக்கு ஆதரவா இருந்து, 'கட்டிங்' வாங்கி வளமா இருந்தாருங்க...

“ ஆட்சி மாறிய சூழல்ல, இவரை சமீபத்துல சிவகங்கை மாவட்டத்துக்கு மாத்திட்டாங்க... ஆனா, அங்க பணியில் சேராதவர், ஆளுங்கட்சி புள்ளிகள் சிபாரிசுல, திருச்சி மாநகராட்சியின் ஸ்ரீரங்கம் பகுதிக்கு உயர் அதிகாரியா வந்துட்டாருங்க...

“ இதுவும், 'பசை'யான பதவி தான்... 'எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், பணம் கொழிக்கிற பதவியா பார்த்து வாங்கிடுறாரே'ன்னு, சக அதிகாரிகள் புலம்புறாங்க...” என முடித்தார் அ ந்தோணிசாமி.

“ சீனிவாசன், இங்கன உட்காரும்...” என்றபடியே பெரியசாமி அண்ணாச்சி எழ, மற்றவர்களும் கிளம்பினர்.

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