பெண் ஊழியர்களிடம் ஏடாகூடமாக பேசும் அதிகாரிகள்!
பெண் ஊழியர்களிடம் ஏடாகூடமாக பேசும் அதிகாரிகள்!
PUBLISHED ON : ஜூலை 17, 2026 12:22 AM
PUBLISHED ON : ஜூலை 17, 2026 12:22 AM
ஏலக்காய் டீயை பருகியபடியே, “கூட்டணிக்கு வந்தும் மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பா...” என, விவாதத்தை ஆரம்பித்தார் அன்வர்பாய்.
“எந்த கட்சி விவகாரம் ஓய்...” என கேட்டார் குப்பண்ணா.
“தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜிவ், தென்காசி மாவட்ட பொறுப்பாளரா நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு... சமீபத்துல தென்காசிக்கு வந்த இவர், அங்க நடந்துட்டு இருக்கிற நீர்ப்பாசன திட்டங்களை ஆய்வு செஞ்சாரு பா...
“இதுல, அனுமன் நதியில் இருந்து இரட்டை குளத்துக்கு கால்வாய் அமைக்கிற திட்டமும் ஒண்ணு... இந்த திட்டம் சம்பந்தமா, அமைச்சரை பார்த்து மனு அளிக்க, ம.தி.மு.க., மாவட்டச் செயலர் ராம உதயசூரியன் வந்திருக்காரு பா...
“ஆனா, அவரை, த.வெ.க., நிர்வாகிகள், அமைச்சர் பக்கம் நெருங்கவே விடல... இதனால, அவர் வெறுத்து போயிட்டாரு... 'இரட்டை குளம் கால்வாய்க்கு கடந்த ஆட்சியில், 52 கோடி ரூபாய்ல திட்டம் தயாரிச்சு, கிடப்புல போட்டுட்டாங்க... அதை செயல்படுத்துங்கன்னு அமைச்சரிடம் கேட்க வந்தேன்... ஆனா, கூட்டணி கட்சிங்கிற மரியாதை கூட இல்லாம தடுத்துட்டாங்க'ன்னு புலம்பிட்டே போனாரு பா...” என்றார் அன்வர்பாய்.
“ஆள் கடத்திய போலீஸ்காரர் கதையை கேளுங்கோ ஓய்...” என்ற குப்பண்ணாவே தொடர்ந்தார்...
“திருப்பூர் மாவட்டம், ஊத்துக்குளியில் வசிக்கும் வடமாநில தொழிலாளிக்கு, அவரது நண்பர், 25,000 ரூபாய் தரணும்... பலமுறை கேட்டும் தராததால, தனக்கு பழக்கமான ஆயுதப்படை போலீஸ்காரர் ஒருத்தரிடம் விஷயத்தை சொல்லி யிருக்கார் ஓய்...
“அந்த போலீஸ்காரர், அஞ்சு பேருடன் ஒரு கார்ல போய், பணம் தர வேண்டிய வாலிபரை கடத்திட்டார்... வாலிபரின் பக்கத்து அறையில் இருந்தவா, போலீசுக்கு தகவல் குடுத்துட்டா ஓய்...
“ஊத்துக்குளி போலீஸ் விசாரணையில், போலீஸ்காரரே இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிஞ்சிருக்கு... இதுக்கு இடையில கடத்திய வாலிபரிடம், 25,000 ரூபாய் பணத்தை பறிச்சுட்டு, அவரை இறக்கி விட்டுட்டு போலீஸ்காரர் கும்பல் தப்பிச்சிடுத்து... இது சம்பந்தமா அந்த போலீஸ்காரரிடம், அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தறா ஓய்...” என்றார் குப்பண்ணா.
“பார்த்திபன், இதையும் கேட்டுட்டு கிளம்புங்க...” என்ற அந்தோணிசாமியே, “ரொம்பவே அவமதிக்கிறாங்க...” என்றார்.
“யாரை, யாரு வே அவமதிக்கிறது...” என கேட்டார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
“போலீஸ் துறையில், பணியில இருக்கிறப்ப இறந்தவங்களின் வாரிசுகளுக்கு, கருணை அடிப்படையில் அமைச்சு பணியாளர் வேலை தர்றாங்க... அதையும், 10 வருஷங்களுக்கு பிறகு தான் தர்றாங்க...
“இப்படி வேலைக்கு சேர்ந்தவங்களை, கண் காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் ரொம்பவே அவமதிக் கிறாங்க... உதாரணமா, சென்னை தாம்பரம் கமிஷனரகத்தில், கருணை அடிப்படையில் பணியில் சேர்ந்த ஒரு பெண் ஊழியரிடம், 'உங்க கணவர் தான் இறந்துட்டாரே... அப்புறம் ஏன் நெற்றியில் பொட்டு வைக்கிறீங்க'ன்னு ஒரு அதிகாரி கேட்டிருக்காருங்க...
“இன்னும் சிலர், பெண் ஊழியர்களிடம் இரட்டை அர்த்தத்துல பேசி, ஜாலியா இருக்க அழைப்பு விடுக்கிறாங்க... இது பத்தி, முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கு, சில பெண் ஊழியர்கள் புகார் அனுப்பிட்டாங்க... இது சம்பந்தமா, ரெண்டு அதிகாரிகளிடம் விசாரணை நடக்குதுங்க...” என முடித்தார் அந்தோணிசாமி.
“டேவிட், துரைராஜ் இங்கன உட்காருங்க வே... நாங்க கிளம்புதோம்...” என்றபடி பெரியசாமி அண்ணாச்சி எழ, மற்றவர்களும் கிளம்பினர்.