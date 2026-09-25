விமான கட்டணத்தை சொந்த பணத்தில் கட்டிய முதல்வர்!
விமான கட்டணத்தை சொந்த பணத்தில் கட்டிய முதல்வர்!
PUBLISHED ON : செப் 25, 2026 02:03 AM
PUBLISHED ON : செப் 25, 2026 02:03 AM
“ஏன் இப்படி குளறுபடி பண்றான்னு புலம்பறா ஓய்...” என்றபடியே, நண்பர்கள் நடுவில் அமர்ந்தார் குப்பண்ணா.
“என்ன விஷயம் பா...” என கேட்டார் அன்வர்பாய்.
“முதல்வர் விஜய் நிகழ்ச்சிக்கான இடங்கள் தேர்வுல நிறைய குளறுபடிகள் நடக்கறது... அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு, காமராஜர் காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை, மூணு நாளைக்கு முன்னாடி சென்னையில் முதல்வர் விஜய் துவங்கி வச்சாரேல்லியோ...”
“முதல்ல இந்ததிட்டத்தை, காமராஜர் பிறந்த ஊரான விருதுநகர்ல துவங்கப் போறதா சொல்லிட்டு, கடைசியில சென்னைக்கு மாத்திட்டா...
அதேபோல, தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை, மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில், வர்ற 28ம் தேதி விஜய் துவங்கப் போறதாஅறிவிச்சிருந்தா ஓய்...
“இதுக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சுண்டு இருந்த சூழல்ல, இப்ப மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு நிகழ்ச்சியை மாத்திட்டா...
அதேபோல, மதுராந்தகம் தொகுதி த.வெ.க., வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரிச்சு, அச்சிறுப்பாக்கம் வஜ்ரகிரி மலையடிவாரத்தில் இன்னைக்கு விஜய் பிரசாரம் செய்வார்னு அறிவிச்சிருந்தா ஓய்...
“இப்ப, தொழுப்பேடு சுங்கச்சாவடி பக்கத்துல பிரசாரக் கூட்டத்தை மாத்திட்டா... முதல்வர் நிகழ்ச்சிக்கான இடங்களை அடிக்கடி மாத்தறதால, மாவட்ட அதிகாரிகளும், அந்தந்த மாவட்ட த.வெ.க.,வினரும் நொந்து போயிருக்கா ஓய்... என்றார் குப்பண்ணா.
“சான்றிதழ் கிடைக்காம தவிக்கிறாங்க...” என்ற அந்தோணிசாமியே தொடர்ந்தார்...
“சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் தொலைநிலை கல்வி திட்டத்துல, தமிழகம் முழுக்க நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க...
வேலை, பதவி உயர்வு, ஊக்க ஊதியம் உட்பட பல்வேறு காரணங்களுக்காக படிக்கிறவங்களுக்கு, பல்கலைக்கழகம் சார்பில் சான்றிதழ்கள் தருவாங்க...
“ஆனா, கடந்த மூணு வாரங்களா பல்கலைக்கழகத்துல, 'பிரின்டர் வேலை செய்யல'ன்னு சொல்லி, யாருக்கும் சான்றிதழ்வழங்கலைங்க...
“இதுக்கு இடையில, 'ஊதிய உயர்வு, பேராசிரியர்கள், ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம்' உள்ளிட்ட 15 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த 15ம் தேதியில இருந்து ஆசிரியர், ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியர் சங்கங்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் போராட்டம் நடக்குது...
இதனாலயும் சான்றிதழ் வழங்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு... இதனால, படிப்பை முடிச்சவங்க பரிதவிச்சிட்டு இருக்காங்க...” என்றார் அந்தோணிசாமி.
“சொந்த பணத்தை குடுத்துட்டாரு வே...” என, கடைசி தகவலுக்கு வந்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
“யாரை சொல்றீர் ஓய்...” என கேட்டார் குப்பண்ணா.
“முதல்வர் விஜயை தான் சொல்லுதேன்... இவர் முதல்வரானதும், ரெண்டு முறை தனி விமானத்துல டில்லிக்கு போயிட்டு வந்தாருல்லா... அப்புறமா, மேட்டூர் அணையை திறக்கவும் தனி விமானத்துல சேலத்துக்கு போயிட்டு வந்தாரு வே...
“வழக்கமா, முதல்வர்கள் இப்படி தனி விமானங்கள்ல பயணிக்கிறப்ப, அதுக்கான கட்டணத்தை அரசே கட்டிரும்... ஆனா, முதல்வர் விஜய் இந்த விமான பயணங்களுக்கான கட்டணத்தை, தன் சொந்த பணத்துல இருந்து குடுத்துட்டாரு... இதை கேள்விப்பட்டு, கோட்டை வட்டார அதிகாரிகள் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுதாவ வே...” என முடித்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
பெஞ்சில் புதியவர்கள் சிலர் இடம் பிடிக்க, பெரியவர்கள் கிளம்பினர்.