அரசு மருத்துவ கல்லுாரியில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் டாக்டர்!
அரசு மருத்துவ கல்லுாரியில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் டாக்டர்!
PUBLISHED ON : நவ 12, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : நவ 12, 2026 12:00 AM
பில்டர் காபியை பருகியபடியே, ‘‘கூட்டத்தையே ஒருநாள் தள்ளி வச்சுருக்கா ஓய்...’’ என, பெஞ்ச் பேச்சை ஆரம்பித்தார் குப்பண்ணா.
‘‘என்ன கூட்டத் தைங்க...’’ என கேட்டார் அந்தோணிசாமி.
‘‘தமிழகத்தில், டி.ஜி.பி., அந்தஸ்தில் உள்ள ஒரு அதிகாரியின் மனைவி, நுாற்றாண்டு பழமையான பல்கலையில் உதவி பேராசிரியையா இருக்காங்க... இவங்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான தகுதி வந்துடுத்து ஓய்...
‘‘சமீபத்தில் நடந்த பல்கலையின், ‘சிண்டிகேட்’ கூட்டத்தில், பதவி உயர்வுக்கு ஒப்புதல் தருவான்னு அதிகாரி எதிர்பார்த்திருக்கார்... ஆனா, சிண்டிகேட் குழு கூட்டத்துல, என்னென்ன விஷயங்களை விவாதிச்சு முடிவு எடுக்க போறோம்கற கருத்துருவில், பதவி உயர்வு விஷயம் இல்ல ஓய்...
‘‘பதவி உயர்வுக்கு, பல்கலையின் நிதிக்குழு ஒப்புதல் கிடைக்கலைன்னும் தகவல் வந்திருக்கு... அதிகாரி தலையீட்டால, சிண்டிகேட் கூட்டத்தை ஒருநாள் தள்ளி வச்சா... அதே தேதியில் நிதிக்குழு கூட்டத்தை நடத்தி, அதுல ஒப்புதல் வாங்கி, மறுநாள் சிண்டிகேட் கூட்டத்தை கூட்டி, அதிகாரியின் மனைவி பதவி உயர்வுக்கு அனுமதி குடுத்துட்டா ஓய்...’’ என்றார் குப்பண்ணா.
‘‘விருது பட்டியல்லயும் போலி புத்தகங்கள் இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க பா...’’ என்ற அன்வர்பாயே தொடர்ந்தார்...
‘‘தமிழக அரசின் சார்பில், ஆண்டுதோறும் சிறந்த நுால்களுக்கான விருதுகளை, 33 பிரிவுகளின் கீழ் வழங்குறாங்க... கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், ஐந்து வருஷங்களா தகுதியான பல எழுத்தாளர்ளுக்கு இந்த விருதுகளை வழங்கினாங்க பா...
‘‘அதேநேரம், பல விருதுகளை அரசியல் சார்புடன் தகுதியில்லாத நபர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறதா, இப்ப அரசுக்கு சில எழுத்தாளர்கள் புகார்கள் அனுப்பியிருக்காங்க...
‘‘அதுலயும், போலி பதிப்பகங்களின் புத்தகங்கள் இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க... இதனால, ‘நுாலக ஊழலுடன், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வழங்கப்பட்ட சிறந்த புத்தகங்களுக்கான விருதுகள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தணும்’னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க பா...’’ என்றார் அன்வர்பாய்.
‘‘அரசு மருத்துவமனையின் நிர்வாக சீர்கேடுகளை கேளுங்க வே...’’ என்ற பெரியசாமி அண்ணாச்சியே தொடர்ந்தார்...
‘‘கடலுார் மாவட்டம், சிதம்பரத்துல, ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை இருக்குல்லா... இங்க புதுசா வந்திருக்கிற முதல்வர், நிர்வாகத்துல சீர்திருத்தங்கள் செய்ய நினைச்சாலும், ‘துணை’ பதவியில இருக்கிற டாக்டர், அதுக்கு முட்டுக்கட்டை போடுதாரு வே...
‘‘அதுவும் இல்லாம, ஒட்டுமொத்த நிர்வாகத்தையும், ‘துணை’ தான் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காரு... ‘சுகாதாரத் துறை அமைச்சர், செயலர், மருத்துவ கல்லுாரி இயக்குநர்னு எல்லாருமே எனக்கு வேண்டியவங்க தான்’ன்னு சொல்லுதாரு வே...
‘‘முக்கிய பதவியில இருக்கும் இவர், அரசிடம் அனுமதி வாங்காம, வெளிநாடு போயிட்டு வந்திருக்காரு... மருத்துவக் கல்லுாரியின் வரவு, செலவு கணக்குகள்... டாக்டர்கள், ஊழியர்களின் சம்பள கணக்குகள் எல்லாம், தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில இருக்கு வே...
‘‘இப்ப, இதை எல்லாம் தனியார் வங்கிக்கு மாத்திட்டு இருக்காரு... இதுக்காக தனியார் வங்கி சார்பில் அவருக்கு, ‘பொலீரோ ஜீப்’ பரிசா குடுத்திருக்காவ வே...’’ என முடித்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
‘‘பாலாஜி சாமிநாதன் இப்படி உட்காருங்க...’’ என்றபடியே அந்தோணி சாமி எழ, மற்றவர்களும் கிளம்பினர்.