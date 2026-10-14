கறாராக நடித்து ‘கட்டிங்’ வசூலிக்கும் அதிகாரி!
கறாராக நடித்து ‘கட்டிங்’ வசூலிக்கும் அதிகாரி!
PUBLISHED ON : அக் 15, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : அக் 15, 2026 12:00 AM
“எ ங்கன்னாலும் போங்கன்னு தண்ணி தெளிச்சி விட்டுட்டாரு வே...” என்றபடியே, பெஞ்சில் அமர்ந்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
“என்ன விவகாரம் பா...” என கேட்டார் அன்வர்பாய்.
“திருச்செந்துார் எம்.எல்.ஏ.,வா, தொடர்ந்து ஏழாவது முறை ஜெயிச்சிருக்கிறவர், அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்... துாத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க., செயலராகவும் இருக்காரு வே...
“இப்ப, 70 வயசை தாண்டியவங்களுக்கு மாவட்டச் செயலர் பதவி இல்லன்னு தலைமை முடிவு பண்ணிட்டதால, 74 வயசான அனிதாவின் பதவியை பறிக்க போறதா ஏற்கனவே பேசியிருந்தோமுல்லா... இதனால, கட்சி பணிகள்ல இருந்து அனிதா ஒதுங்கிட்டாரு வே...
“அவரை சமரசம் செய்ய தலைமையும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல... இதனால தன் ஆதரவாளர்களிடம், ‘அடுத்து என்ன செய்யணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கி டுங்க’ன்னு பச்சைக்கொடி காட்டிட்டாரு வே...
“அனிதாவின் தீவிர ஆதரவாளரா இருந்தவர், பில்லா ஜெகன்... இவர், நடிகர் விஜயின் மக்கள் இயக்க மாவட்ட தலைவரா இருந்தபடியே தி.மு.க.,விலும் பல பொறுப்புகள்ல இருந்தாரு வே ...
“ஆனா, த.வெ.க.,வை துவங்கியதும் அங் க போகாம, தி.மு.க., வுலயே நீடிச்சாரு... இப்ப, ஜெகன் தலைமையில தி.மு.க., நிர்வாகிகள் சிலர், த.வெ.க.,வுக்கு தாவ முடிவு பண்ணிட்டாவ வே...” என்றார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
“கமிஷன் கேக்கறார் ஓய்...” என்ற குப்பண்ணாவே தொடர்ந்தார்...
“கடலுார் மாவட்ட த.வெ.க., நிர்வாகி, கோட்டையிலும் முக்கிய பதவியில இருக்கார்... இவரது மாமா, அ.தி.மு.க., சார்பில் முன்னாள் நகராட்சி தலைவரா இருந்திருக்கார் ஓய்...
“எப்படி எல்லாம், ‘கட்டிங்’ வாங்கலாம்னு மருமகனுக்கு பாடம் எடுத்திருக்காரு... தி.மு.க., ஆட்சியில முடிஞ்ச திட்டங்களுக்கு, ‘பில்’ தொகை கேட்டு வர்ற கான்ட்ராக்டர்களிடம் முக்கிய புள்ளி, 1 சதவீதம் கமிஷன் வாங்கறார் ஓய்...
“முக்கிய புள்ளியின் ஆதரவு கான்ட்ராக்டர் ஒருத்தர், சமீபத்துல சக கான்ட்ராக்டர்களுக்கு போன் போட்டு பேசியிருக்கார்... அப்ப, ‘பண்ருட்டி சுற்றுலா மாளிகைக்கு போய் முக்கிய புள்ளியின் உதவியாளரிடம் கமிஷனை குடுத்துடுங்க... பில் தொகை சீக்கிரம் கிடைச்சிடும்’னு சொல்லியிருக்கார் ஓய்...” என்றார் குப்பண்ணா.
“வாங்க ராஜ்குமார்... சுப்ரமணி இப்ப தான் கிளம்பினாரு...” என்ற அந்தோணிசாமியே, “கறாரா நடிச்சு, ‘கட்டிங்’ வசூலிக்கிறாருங்க...” என்றார்.
“யாருவே அந்த அதிகாரி...” என, பட்டென கேட்டார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
“திண்டுக்கல் மாவட் டம், கொடைக்கானலுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த வன அதிகாரியை தான் சொல்றேன்... இவர், சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, பெரும்பள்ளம் பகுதியில வேலை பார்த்தப்பவே, ‘கட்டிங்’ வசூல்ல கலக்கினாருங்க...
“கொடைக்கானல்லயும் அதே மாதிரி வசூல்ல பட்டையை கிளப்பு றாரு... சக அதிகாரிகளிடம், தன்னை நேர்மையானவர் மாதிரி காட்டிக்கிட்டு, சத்தமே இல்லாம வாரி குவிக்கிறாருங்க...
“சில உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவு இவருக்கு இருக்கிறதால, தன் கட்டிங் வசூலுக்கு தடையா இருக்கிறவங்களை, அதிகாரிகள் துணையுடன் எங்கயாவது இடமாறுதல் பண்ணி பழிவாங்கிடுறாரு... தி.மு.க., ஆட்சியில மன்னவனுார் வனப்பகுதியில் நடந்த மரக் கடத்தல்ல நல்லா சம்பாதிச்சாருங்க...
“அது பிரச்னையானதும், கீழ்நிலை ஊழியர் மீது பழியை போட்டுட்டு தப்பிட்டாரு... இப்பவும் இவரது வசூல் வேகம் குறையலைங்க...” என முடித்தார் அந்தோணிசாமி.
“கருப்பையா, இங்க உட்காருங்க பா...” என் றபடியே அன்வர்பாய் எழ, மற்றவர்களும் கிளம்பினர்.