கவுன்சிலர் இல்லாத வார்டில் வசூலில் கலக்கும் அதிகாரி!
கவுன்சிலர் இல்லாத வார்டில் வசூலில் கலக்கும் அதிகாரி!
PUBLISHED ON : அக் 23, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : அக் 23, 2026 12:00 AM
இ ஞ்சி டீயை பருகியபடியே, “விசாரணையே நடக்கலைங்க...” என, பெஞ்ச் பேச்சை ஆரம்பித்தார் அந்தோணிசாமி.
“என்ன விவகாரம் பா...” என கேட்டார் அன்வர்பாய்.
“தமிழகத்துல அரசு பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர் பணியிடங்கள் நிறைய காலியா கிடக்கு... புது பணி நியமனங்கள் நடக்காததால, தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் மூலம் ஆட்களை எடுத்து பஸ்களை இயக்குறாங்க...
“அந்த ஊழியர்கள் பஸ்சை எங்கயாவது இடிச்சு சேதப்படுத்திட்டா, அதை தனியார் நிறுவனம் தான் பழுது பார்த்து தரணும்... இதனால, ஒப்பந்த ஊழியர்களிடம் தனியார் நிறுவனம் சார்பில், ‘டிபாசிட்’டா 20 ஆயிரம் ரூபாயை வாங்கிட்டு தான் வேலை தர்றாங்க...
“விருதுநகர் மாவட்டம், ராஜபாளையம், ‘டிப்போ’ அதிகாரியும், தி.மு.க., தொழிற்சங்க நிர்வாகியும் சேர்ந்து, ஏழு ஊழியர்களை ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு சிபாரிசு செஞ்சிருக்காங்க... ஏழு பேரிடமும் தலா, 35 ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டாங்க...
“இதுல, தனியார் நிறுவனத்துக்கு 20 ஆயிரம் போக, மீதி 15 ஆயிரம் ரூபாய் ‘டிப்போ’ அதிகாரிக்கும், தி.மு.க., நிர்வாகிக்கும் போயிருக்கு... இது சம்பந்தமா ஆளுங்கட்சியான த.வெ.க., தொழிற்சங்கத்தினர் புகார் எழுப்ப, இது பத்தி விசாரிக்க மூணு பேர் குழுவை போக்குவரத்து கழகத்தின் விருதுநகர் மேலாளர் கண்ணன் நியமிச்சாருங்க...
“ஆனா, குழு அமைச்சு நாலு வாரமாகியும் இன்னும் விசாரணை துவங்கல... இதனால, ‘கண்துடைப்புக்காக விசாரணை குழு நியமிச்சிருக்காங்களோ’ன்னு, த.வெ.க., தொழிற்சங்கத்தினர் சந்தேகப்படுறாங்க...” என்றார் அந்தோணிசாமி.
“பாலமுருகன், மாரிச்சாமி தள்ளி உட்காருங்க...” என்ற பெரியசாமி அண்ணாச்சியே, “கட்சி தாவி வந்தவரிடம் தள்ளிவிட்டுட்டாவ வே...” என்றபடியே தொடர்ந்தார்...
“தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டிய ராஜராஜ சோழனின் பிறந்த நாளை, வருஷா வருஷம் சதய விழாவா, அரசு சார்பில் கொண்டாடுதாங்கல்லா... இந்த வருஷத்துக்கான விழா முந்தா நாளும், நேத்துமா ரெண்டு நாள் நடந்துச்சு வே...
“வழக்கமா, ஆளுங்கட்சி பிரமுகரை விழாக்குழு தலைவரா நியமிப்பாங்க... ஆனா, ‘பெரிய கோவில் நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்டா அரசியல்வாதிகளின் பதவி பறிபோயிடும்’ என்ற, ‘சென்டிமென்ட்’ உலா வருது வே...
“இதனால, ஆளுங்கட்சியினர் பலரும் விழாக்குழு தலைவர் பதவி வேண்டாம்னு மறுத்துட்டாவ... கடைசியா, அ.தி.மு.க.,வில் மாநகர செயலரா இருந்து, சமீபத்துல த.வெ.க.,வில் சேர்ந்த சரவணனை, விழாக்குழு தலைவரா நியமிச்சு, விழாவை நடத்தி முடிச்சிட்டாவ வே...” என்றார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
“வசூலை வாரி குவிக்கறா ஓய்...” என்றார் குப்பண்ணா.
“எந்த துறையில பா...” என கேட்டார் அன்வர்பாய்.
“சென்னை, மாநகராட்சியின் ராயபுரம் மண்டலத்துல வர்ற 59வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் இறந்து போயிட்டதால, ஒரு அதிகாரியும், சாலை பணியாளரும், ‘கட்டிங்’ வசூல்ல புகுந்து விளையாடறா... இந்த வார்டுல, விதிகளை மீறி கட்டியதா ஒரு குடியிருப்புக்கு, சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள், ‘சீல்’ வச்சிட்டா ஓய்...
“இதை அகற்ற சாலை பணியாளர் மூலமா, அதிகாரி 15 லட்சம் ரூபாய் கேட்டிருக்கார்... இதபோல, 59 வார்டுல இருக்கற புதிய மற்றும் பழைய கட்டடங்கள்ல நடந்த விதிமீறல்களை குறி வச்சு, ரெண்டு பேரும் கூட்டணி போட்டு வசூல் பண்றா ஓய்...” என முடித்தார் குப்பண்ணா.
“கார்த்திக், ராஜ்குமார் நாளைக்கு பார்க்கலாம் பா...” என்றபடியே அன்வர்பாய் எழ, மற்றவர்களும் கிளம்பினர்.