ஆளுங்கட்சி ஆதரவாளர் குவாரியில் கை வைக்காத அதிகாரிகள்!
ஆளுங்கட்சி ஆதரவாளர் குவாரியில் கை வைக்காத அதிகாரிகள்!
PUBLISHED ON : ஆக 14, 2026 12:39 AM
PUBLISHED ON : ஆக 14, 2026 12:39 AM
பட்டர் பிஸ்கட்டை கடித்தபடியே, “பனிப்போர் ஆரம்பிச்சிடுச்சு பா...” என, அரட்டையை ஆரம்பித்தார் அன்வர்பாய்.
“யாருக்கு இடையிலங்க...” என கேட்டார் அந்தோணிசாமி.
“காங்கிரஸ் சார்பில், தமிழக உயர் கல்வித் துறை அமைச்சரா விஸ்வநாதனும், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சரா ராஜேஷ்குமாரும் இருக்காங்கல்ல... 'அரசு விழாக்கள்ல முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தான் பாடணும்'கிற தீர்மானத்தை சட்டசபையில நிறைவேற்றியப்ப, அதை ஆதரிச்சு, ராஜேஷ்குமார் தான் பேசுறதா இருந்துச்சு பா...
“ஆனா, நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துல தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுறது சம்பந்தமா, சமீபத்துல சர்ச்சை வெடிச்சதால, 'உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் என்ற முறையில் நானே பேசுறேன்'னு சொல்லி, அந்த வாய்ப்பை விஸ்வநாதன் தட்டிப் பறிச்சிட்டாரு பா...
“மறுநாள், 'நீட்' தேர்வு எதிர்ப்பு சம்பந்தமான மசோதா மீதும், விஸ்வநாதனே பேசிட்டாரு... இதனால, அவர் மீது ராஜேஷ்குமார் தரப்பு கடுப்புல இருக்குது பா...” என்றார் அன்வர்பாய்.
“வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் முறைகேடு பண்ணுதாங்க வே...” என்ற பெரியசாமி அண்ணாச்சியே தொடர்ந்தார்...
“சென்னை மாநகராட்சியின் பெருங்குடி மண்டலத்தில், 11 வார்டுகள் இருக்கு... இந்த வார்டுகள்ல நடக்கிற வளர்ச்சிப் பணிகளை, உதவி பொறியாளர்கள் நேர்ல ஆய்வு பண்ணி, எந்த அளவுக்கு பணிகள் நடந்திருக்குன்னு, 'அளவீடு' புத்தகத்துல பதிவு செய்யணும் வே...
“ஆனா, எந்தப் பொறியாளரும் இதை செய்றது இல்லை... இந்த மண்டல அலுவலகத்துல, எட்டு வருஷமா கம்ப்யூட்டர் ஆப்பரேட்டரா, ஒரு இளம்பெண் வேலை பார்க்கிறாங்க வே...
“இவங்க தான் இந்த பதிவுகளை செய்யுதாங்க... அதாவது, 200க்கும் மேற்பட்ட அளவீட்டுப் புத்தகங்களை தன் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுதாங்க வே...
“முடிக்காத பணிகளை கூட முடிச்சிட்டதா, கான்ட்ராக்டர்கள் சொல்ற அளவுகளை, அந்தப் புத்தகத்துல பதிவு பண்ணி, 'கட்டிங்' வாங்கிடுதாங்க... இதுல என்ன வேடிக்கைன்னா, இந்த புத்தகங்களை உதவி பொறியாளர்கள் கேட்டா, 'வீட்டுல வந்து வாங்கிக்குங்க'ன்னு, பெரிய அதிகாரி தோரணையில் சொல்லுதாங்க வே...” என்றார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
ஒலித்த மொபைல் போனை எடுத்த குப்பண்ணா, “குழந்தை பிறந்துடுத்தா... அஸ்வினி நட்சத்திரமா... நல்லது...” என பேசிவிட்டு வைத்தார்.
உடனே, “பாரபட்சம் காட்டுறாங்கன்னு புலம்புறாங்க...” என்றார் அந்தோணிசாமி.
“யார் ஓய் அது...” என கேட்டார் குப்பண்ணா.
“துாத்துக்குடி மாவட்டத்துல, தி.மு.க., மேயர், தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., மற்றும்அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் ஆகிய மூணு பேரும், தங்களது 'பினாமி' பெயர்கள்ல நடத்திட்டு வந்த கல் குவாரிகளை, த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்ததும் இழுத்து மூடிட்டாங்க...
“ஆனா, பிரபல மணல் தொழிலதிபரின் சட்டவிரோத கல் குவாரி மீது மட்டும் கை வைக்கலை... ஏன்னா, ஆளுங்கட்சியின் முக்கிய புள்ளிகள் எல்லாம், அந்த குவாரி உரிமையாளருக்கு வேண்டியவங்க... அதேபோல, அதிகாரிகளை 'கவனிக்கிறது'லயும், அந்த உரிமையாளர் எந்த குறையும் வைக்க மாட்டாருங்க...
“தங்களது குவாரிகளை இழுத்து மூடிட்டதால, பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் எதிர்க்கட்சிகளின் மூணு புள்ளிகளும் சேர்ந்து, அனைத்து கட்சிகள் சார்புல ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க...'' என முடித்தார் அந்தோணிசாமி.
“ஜெகன், அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், சண்முகநாதன் எல்லாம் சேர்ந்து போறாளே... ரத்தினத்தை மட்டும் காணோமே...” என தெருவை பார்த்து முணுமுணுத்தபடியே குப்பண்ணா எழ, மற்றவர்கள் கிளம்பினர்.