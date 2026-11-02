போலீஸ் கமிஷனர் பெயரை கெடுக்கும் அடாவடி அதிகாரி!
போலீஸ் கமிஷனர் பெயரை கெடுக்கும் அடாவடி அதிகாரி!
PUBLISHED ON : நவ 02, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : நவ 02, 2026 12:00 AM
“எத்தனை விஜய் வந்தாலும் இவங்களை திருத்த முடியாதுங்க...” என அலுத்தபடியே, பெஞ்சில் அமர்ந்தார் அந்தோணிசாமி.
“என்னப்பா விஷயம்...” என கேட்டார் அன்வர்பாய்.
“நீலகிரி மாவட்டம், கூடலுார் மற்றும் பந்தலுார் பகுதிகள்ல, தீபாவளி சமயத்தில் பட்டாசு கடைகள் போடுவாங்க... இதுக்கு அனுமதி கேட்கிறவங்க கடைகளை, போலீசார், தீயணைப்பு மற்றும் வருவாய் துறையினர் நேர்ல ஆய்வு செஞ்சு அனுமதி தருவாங்க...
“இதுல, தீயணைப்பு துறையினர் ஆய்வை முடிச்சதும், ‘கடைக்கு தலா 3,000 ரூபாய் வெட்டுங்க’ன்னு கேட்கிறாங்க... இது பத்தி லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு பல புகார்கள் போயும், அவங்களும் கண்டுக்கல... இதனால, பட்டாசு கடை உரிமையாளர்கள் விரக்தியில இருக்காங்க...” என்றார் அந்தோணிசாமி.
“அடிக்கடி மோதல் நடக்கறது ஓய்...” என்ற குப்பண்ணாவே தொடர்ந்தார்...
“மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில்ல, செப்., 17ல் கும்பாபிஷேகம் நடந்துதோல்லியா... அதுக்கு பிறகு, கோவிலுக்கு பக்தர்கள் கூட்டம் நிறைய வர்றது ஓய்...
“கூட்டத்தை ஒழுங்கு படுத்தறோம்னு கோவில் ஊழியர்கள், பக்தர்களிடம் அடாவடியா நடந்துக்கறா... சமீபத்துல, ஆந்திர பக்தர்களிடம் கெடுபிடி காட்டிய கோவில் காவலாளியை, அவா எல்லாம் தாக்கிட்டா ஓய்...
“கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி, தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் கோவிலுக்கு வந்தார்... அதுக்கு முன்னாடி, அம்மன் சன்னிதியில் பக்தர்களை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அதிகாரி ஒருத்தர், பக்தரிடம் கடுமையா நடந்துண்டார் ஓய்...
“பதிலுக்கு கோபமான அந்த பக்தர், அதிகாரியின் சட்டையை பிடிச்சு அடிக்கவே போயிட்டார்... கோவிலுக்கு நிம்மதியா சாமி கும்பிட வரவாளிடம் இப்படி கெடுபிடி காட்டறது, பக்தர்கள் மத்தியில விரக்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஓய்...” என்றார் குப்பண்ணா.
“சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் பெயரை கெடுத்துட்டு இருக்காரு வே...” என்றார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
“யாருப்பா அது...” என கேட்டார் அன்வர்பாய்.
“சென்னை தெற்கு மண்டல கூடுதல் கமிஷனர் தனிப்படையில், ஒரு எஸ்.ஐ., இருக்காரு... இவர், ராயப்பேட்டை, ஜாம்பஜார், ஐஸ்ஹவுஸ் ஏரியாக்கள்ல இருக்கிற நாலஞ்சு ரவுடிகளுக்கு நெருங்கிய நண்பரா இருக்காரு வே...
‘‘இவங்களை பிடிக்க போலீசார் முயற்சி செஞ்சா, தனக்கு தெரிஞ்ச வக்கீல் மூலமா ரவுடிகளுக்கு தகவல் தந்து தப்பிக்க விட்டுருதாரு... சில சமயங்கள்ல அந்த வக்கீலே, ரவுடிகளுக்கு அடைக்கலமும் குடுக்காரு வே...
“அதையும் மீறி ரவுடிகளை போலீசார் கைது செய்ய போனா, கமிஷனர் பெயரை சொல்லி, அவங்களை எஸ்.ஐ., தடுத்துடுதாரு...
“டி.ஜி.பி., ஆபீஸ் உத்தரவுப்படி, மயிலாப் பூரைச் சேர்ந்த ஒரு ரவுடியை, சமீபத்துல போலீசார் கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சாவ... அவரிடம் மயிலாப்பூர் ஸ்டேஷன் அதிகாரி விசாரிச்சப்ப, தனக்கு எஸ்.ஐ., தான் இவ்வளவு நாளா அடைக்கலம் குடுத்தாருன்னு வாக்குமூலமே குடுத்துட்டாரு வே...
“இது சம்பந்தமா, எஸ்.ஐ.,யிடம் மயிலாப்பூர் அதிகாரி கேட்டப்ப, அவரிடம் தகராறு பண்ணி, அவரை அடிக்கவே போயிட்டாரு... அதுவும் இல்லாம, தன் ‘பவரை’ பயன்படுத்தி, அந்த அதிகாரியை அங்கிருந்து அதிரடியா மாத்திட்டாரு...
“சக போலீசாரே, ‘கமிஷனர் பெயரை கெடுத்துட்டு இருக்கும் இவரை என்னைக்கு தான் மாத்துவாங்களோ’ன்னு புலம்பிட்டு இருக்காவ வே...” என முடித்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
பெஞ்சில் இருந்து எழுந்த அந்தோணிசாமி, “இப்ரான், பெரிய ஹரிஷ், அழகுராஜா, பாலாஜி எல்லாம் வர்றாங்க பாருங்க... அவங்களுக்கு பிடிச்ச கண்ணதாசன் பாட்டை போடுங்க நாயரே...” என்ற படியே நடக்க, மற்றவர்களும் கிளம்பினர்.