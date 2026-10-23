அதிகாரிகள் வீடுகளில் சேவகம் செய்யும் ஊழியர்கள் புலம்பல்!
அதிகாரிகள் வீடுகளில் சேவகம் செய்யும் ஊழியர்கள் புலம்பல்!
PUBLISHED ON : அக் 24, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : அக் 24, 2026 12:00 AM
இ ஞ்சி டீயை உறிஞ்சியபடியே, ‘‘ஆக்கிரமிப்பாளர்களை ஊக்குவிக்கிறாருங்க...’’ என, அரட்டையை ஆரம்பித்தார் அந்தோணிசாமி.
‘‘யாரு வே அது...’’ என கேட்டார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
‘‘சென்னையை ஒட்டியிருக்கும் பட்டாபிராம் தண்டுரை பகுதியில், உயர்மட்ட மேம்பாலம் ஒண்ணு இருக்கு... இதுக்கு கீழே இருக்கிற காலியிடத்தை, 30க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் ஆக்கிரமிச்சு கடைகள் நடத்துறாங்க...
‘‘கிட்டத்தட்ட 10 வருஷங்களா இந்த கடைகள் இயங்குது... இந்த பகுதியில கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுறதால, போன வாரம் நெடுஞ்சாலை துறையினர் வந்து, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்தாங்க...
‘‘ஆனா, வியாபாரிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே, திரும்பி போயிட்டாங்க... அப்புறமா, ஆவடி தொகுதியின் த.வெ.க., முக்கிய புள்ளி, அந்த வியாபாரிகளை பார்த்து, ‘ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மாட்டாங்க... பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாம வியாபாரம் பண்ணுங்க’ன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு...
‘‘பொதுமக்களின் பிரச்னையை கண்டுக்காம, ஆக்கிரமிப்புக்கு ஆதரவா செயல்படும் அவர் மீது, அந்த ஏரியா மக்கள் கடும் அதிருப்தியில இருக்காங்க...’’ என்றார் அந்தோணிசாமி.
‘‘ரமேஷ்குமார், தள்ளி உட்காரும்...’’ என்ற பெரியசாமி அண்ணாச்சியே, ‘‘தி.மு.க., பிரமுகர் மேல சந்தேகப்படுதாவ வே...’’ என்றார்.
‘‘எந்த ஊர்ல ஓய்...’’ என கேட்டார் குப்பண்ணா.
‘‘திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., கதிரவன், சமீபத்துல அங்கன்வாடி மையத்தை திறந்து வச்சாரு... இதுக்கு, மணப்பாறை நகராட்சி தி.மு.க., பிரமுகரும் வந்திருந்தாரு வே...
‘‘விழாவுக்கு எம்.எல்.ஏ., ஒன்றரை மணி நேரம் தாமதமா தான் வந்தாரு... அதுவரை தி.மு.க., பிரமுகர் காத்திருந்து, அவரை வரவேற்றாரு வே...
‘‘உள்ளாட்சி பதவிகள்ல இருக்கிற தி.மு.க.,வினர், பெரும்பாலும் த.வெ.க.,வினருடன் எந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துக்கிறது இல்ல... இதை மீறி மணப்பாறை தி.மு.க., பிரமுகர் பங்கேற்றதால, ‘அவர் ஆளுங்கட்சிக்கு தாவ முடிவு பண்ணிட்டாரா அல்லது இன்னும் சில மாசங்கள் மட்டும் இருக்கிற பதவிக்காலத்துல, ஆளுங்கட்சியினர் ஆதரவுடன் சம்பாதிச்சிட்டு போகலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டாரா’ன்னு, உள்ளூர் தி.மு.க.,வினர் பட்டிமன்றம் நடத்திட்டு இருக்காவ வே...’’ என்றார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
‘‘மைக்கேல் இருங்க சேர்ந்து போலாம்...’’ என்ற அன்வர்பாயே, ‘‘வருவாய் துறை ஊழியர்கள் புலம்பலை கேளுங்க பா...’’ என்றபடியே தொடர்ந்தார்...
‘‘மாவட்ட அளவில் வருவாய் துறையின் உயர் அதிகாரிகளின் வீட்டு வேலைகளுக்கு, தலையாரிகள், வி.ஏ.ஓ.,க்களை பயன்படுத்துறாங்க... அதாவது பரவாயில்ல பா...
‘‘அதிகாரிகளின் வீடுகளுக்கு தேவையான பொருட்களை, இவங்க கைக்காசை போட்டு வாங்கி குடுக்கணுமாம்... வி.ஏ.ஓ., மற்றும் ஆர்.ஐ., அலுவலக உதவியாளர்களை தினசரி நாளிதழ்கள், காய்கறி, பால், ‘மட்டன்’னு ஆளாளுக்கு ஒண்ணை வாங்கி தரணும்னு, அதிகாரிகள் சொல்லிடுறாங்க பா...
‘‘அதேநேரம், ‘இப்படி அதிகாரிகள் வீடுகளுக்கு செலவழிக்கிற பணத்தை, எங்க பாக்கெட்டுல இருந்தா தர முடியும்...? இதனாலயே, பொதுமக்களிடம் கைநீட்ட வேண்டியிருக்கு’ன்னு, ஊழியர்கள் எல்லாம் புலம்புறாங்க பா...’’ என முடித்தார் அன்வர்பாய்.
பெஞ்சில் புதியவர்கள் சிலர் அமர, பெரியவர்கள் கிளம்பினர்.