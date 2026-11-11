மாநகராட்சியை ஆட்டிப் படைக்கும் மும்மூர்த்தி அதிகாரிகள்!
மாநகராட்சியை ஆட்டிப் படைக்கும் மும்மூர்த்தி அதிகாரிகள்!
PUBLISHED ON : நவ 11, 2026 12:00 AM
PUBLISHED ON : நவ 11, 2026 12:00 AM
‘‘பெ யரை மாத்த முயற்சி நடக்குன்னு புலம்புதாவ வே...’’ என்றபடியே, பெஞ்சில் அமர்ந்தார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
‘‘என்ன பெயரை, யாருங்க மாத்தப் போறது...’’ என கேட்டார் அந்தோணிசாமி.
‘‘தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் 12 வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை மகாமகம் திருவிழா நடக்குமுல்லா... கடைசியா, 2016ல் மகாமகம் நடந்துச்சு வே...
‘‘அடுத்த மகாமகம், வர்ற 2028ல் நடக்க இருக்கு... இந்த மகாமகம் பெயரை, வட மாநிலங்கள்ல கொண்டாடுற மாதிரி கும்பமேளான்னு மாத்த முயற்சி நடக்கிறதா, உள்ளூர் ஆன்மிகவாதிகள் பலரும் இப்பவே புகார்களை கிளப்பிட்டு இருக்காவ... ‘இது சம்பந்தமா அரசும், அறநிலையத் துறையும் பக்தர்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் தரணும்’னும் கேட்டுட்டு இருக்காவ வே...’’ என்றார் பெரியசாமி அண்ணாச்சி.
‘‘அறநிலையத் துறை சம்பந்தமா என்கிட்டயும் ஒரு தகவல் இருக்கு ஓய்...’’ என்றார் குப்பண்ணா.
‘‘சொல்லுங்க பா...’’ என்றார் அன்வர்பாய்.
‘‘ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறையில, போன மாச கடைசியில, 18 இணை ஆணையர்களை இடமாற்றம் செய்து அரசாணை வெளியிட்டா...
‘‘பல வருஷங்களாஒரே இடத்தில் கோலோச்சி வந்த சில அதிகாரிகளுக்கு, புதிய இடத்துக்கு போக விருப்பமில்லையாம்... அதனால, புதிய பொறுப்புகளை ஏத்துக்காம காலம் கடத்தியிருக்கா ஓய்...
‘‘அதுலயும் சில மூத்த அதிகாரிகள், ‘புதிய பணியிடங்களுக்கு போக முடியாது’ன்னு வெளிப்படையாவே சொல்லியிருக்கா... உயர் அதிகாரிகளும் வேற வழியில்லாம, அடம் பிடிச்ச ஆறு அதிகாரிகளின் இடமாறுதலை மட்டும் ரத்து பண்ணிட்டு, புது அரசாணையை வெளியிட்டிருக்கா... ‘உயர் அதிகாரிகளையே மிரட்டும் வகையில், அறநிலையத் துறையில் இணை கமிஷனர்கள் ஆதிக்கம் அதிகமாயிண்டே போறது ஓய்...’’ என்றார் குப்பண்ணா.
‘‘மும்மூர்த்திகள் வச்சது தான் சட்டமா இருக்குதுங்க...’’ என்ற அந்தோணிசாமியே தொடர்ந்தார்...
‘‘விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி மாநகராட்சி ஏரியாவில், 100க்கும் மேற்பட்ட வணிக வளாகங்கள், ஹோட்டல்கள் இருக்கு...
‘‘இங்க சேகரமாகும் குப்பைகளை எடுக்கிறதுக்காக, சுகாதார அதிகாரிகளான மூணு பேர், ஒரு கடைக்கு வாரத்துக்கு, 1,500 ரூபாய் வீதம், ‘கட்டிங்’ வசூலிக்கிறாங்க... கிட்டத்தட்ட 60 கடைகள்ல இப்படி வசூல் நடக்கு...
‘‘இதுபோக கழிவுநீர் வடிகால், ஓடைகளை துார்வாரவும், ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்களை அகற்றவும், ‘பொக்லைன்’ இயந்திரங்களை பயன்படுத்துறாங்க...
‘‘இந்த இயந்திரங்களுக்கு டீசல், பராமரிப்புன்னு போலியா கணக்கு எழுதியும் பணத்தை, ‘ஆட்டை’ போடுறாங்க... வாரம் ஒரு முறை 30 லிட்டர் டீசல் போட்டா, 60 லிட்டர்னு கணக்கு எழுதிடுறாங்க...
‘‘பாலித்தீன் பைகள் பயன்படுத்தும் சின்ன கடைகளுக்கு அபராதம் விதிக்கிறவங்க, ‘பாலித்தீன்’ பைகளை தயாரிக்கிற கம்பெனிகள், அவற்றை விற்கும் மொத்த விற்பனை கடைகள்ல, ‘கட்டிங்’ வாங்கிட்டு, அவங்களை கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க...’’ என முடித்தார் அந்தோணிசாமி.
‘‘சுரேஷ், சத்யராஜ் இப்படி உட்காருங்க... திருப்பதி போயிட்டு எப்ப வந்தீய...’’ என நண்பர்களிடம் பெரியசாமி அண்ணாச்சி பேச, மற்றவர்கள் கிளம்பினர்.