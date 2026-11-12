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இந்தியாவின் நிதியமைச்சராக 1956 – -1958 மற்றும் 1964 – -1966 ஆண்டுகளில் பொறுப்பு வகித்தவர டிடிகே என சுருக்கமாக அழைக்கப்பட்ட திருவள்ளூர் தட்டை கிருஷ்ணமாச்சாரி.
இசையில் அதிக ஆர்வமுடையவர். இசை கலைஞர்களை ஆதரித்தவர். சென்னை மியூசிக் அகாடமியின் துணை தலைவராக இருந்தவர். இவரது பெயரில் மியூசிக் அகாடமி டி டி கே விருது வழங்கி வருகிறது. மியூசிக் அகாடமியின் அரங்கம் கட்ட முழுமையாக உதவியவர். பின்னாளில் இவரது பெயரே அரங்கத்திற்கு சூட்டப்பட்டது.
/தினம் தினம்/தகவல் சுரங்கம்/நிதியமைச்சரின் பெயரில் விருது
PUBLISHED ON : நவ 12, 2026 12:00 AM
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இந்தியாவின் நிதியமைச்சராக 1956 – -1958 மற்றும் 1964 – -1966 ஆண்டுகளில் பொறுப்பு வகித்தவர டிடிகே என சுருக்கமாக அழைக்கப்பட்ட திருவள்ளூர் தட்டை கிருஷ்ணமாச்சாரி.
இசையில் அதிக ஆர்வமுடையவர். இசை கலைஞர்களை ஆதரித்தவர். சென்னை மியூசிக் அகாடமியின் துணை தலைவராக இருந்தவர். இவரது பெயரில் மியூசிக் அகாடமி டி டி கே விருது வழங்கி வருகிறது. மியூசிக் அகாடமியின் அரங்கம் கட்ட முழுமையாக உதவியவர். பின்னாளில் இவரது பெயரே அரங்கத்திற்கு சூட்டப்பட்டது.