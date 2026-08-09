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தகவல் சுரங்கம் : சர்வதேச பழங்குடியினர் தினம்

தகவல் சுரங்கம் : சர்வதேச பழங்குடியினர் தினம்

PUBLISHED ON : ஆக 09, 2026 05:52 AM

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PUBLISHED ON : ஆக 09, 2026 05:52 AM

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தகவல் சுரங்கம்

சர்வதேச பழங்குடியினர் தினம்

பழங்குடியின மக்களின் உரிமைகளை காக்க வலியுறுத்தி ஐ.நா.,சார்பில் ஆக.,9 ல் சர்வதேச பழங்குடியினர் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. உலகில் 90 நாடுகளில் 47 கோடி பழங்குடியினர் உள்ளனர். உலக மக்கள் தொகையில் 6 சதவீதமே இருந்தாலும் உலக ஏழைகளில் 15 சதவீதமாக உள்ளனர். 7,000 மொழிகள், 5,000 கலாசாரத்தை பின்பற்றுகின்றனர். இவர்களது வசிப்பிடங்களில் 11 சதவீதம் காடுகள், இதனால் பல்லுயிரிகளின் காவலானக உள்ளனர். பழங்குடியின மகப்பேறு உதவியாளர்களை கவுரவித்தல் உயிர் நல்வாழ்வை பாதுகாத்தல், என்பது இந்தாண்டு மையக்கருத்து.

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