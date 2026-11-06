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மின்னி மறையும் விடிவெள்ளி

மின்னி மறையும் விடிவெள்ளி

PUBLISHED ON : நவ 06, 2026 12:00 AM

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PUBLISHED ON : நவ 06, 2026 12:00 AM

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அதிகாலையில் சூரியன் உதிக்கும் முன் கிழக்கு வானில் பார்த்தால் அவ்வப்போது, பிரகாசமான வான்பொருள் மின்னி மின்னி மறைவது தெரியும்.

மாலையில் மேற்கு வானில் தெரியும். இது வெள்ளி கிரகம். சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வர 225 நாள் எடுக்கும். சூரியன் – வெள்ளி இடையேயான துாரம் 10.8 கோடி கி.மீ. சூரிய குடும்பத்தில் வெப்பமான கோள். மற்ற கோள்கள், சூரியனை மேற்கில் இருந்து கிழக்காக சுற்ற, வெள்ளி மட்டும் கிழக்கில் இருந்து மேற்காக சுற்றுகிறது. வெள்ளியில் சூரியன் மேற்கில் உதிக்கிறது.

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