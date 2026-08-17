பா.ஜ.,வினருடன் சிரித்து பேசிய கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் சட்டசபையில் நேற்று சுவாரஸ்யம்
பா.ஜ.,வினருடன் சிரித்து பேசிய கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் சட்டசபையில் நேற்று சுவாரஸ்யம்
ADDED : ஆக 13, 2026 11:19 PM
தாவணகெரே தெற்கு, பாகல்கோட் தொகுதிகளுக்கு நடந்த இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற, காங்கிரசின் சமர்த் மல்லிகார்ஜுன், உமேஷ் மேட்டி முதல்முறையாக நேற்று சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கு அருகருகே இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது. அமைச்சர்கள், மூத்த எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்
கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் லட்சுமண் சவதி, எதிர்க்கட்சி வரிசைக்கு சென்று தனது பா.ஜ., நண்பர்களுடன் சிரித்து பேசினார். குறிப்பாக, பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திராவிடம் அவர் பேசியது, அரசியலில் நிரந்தர எதிரி, நண்பர் இல்லை என்பது உணர்த்தியது
காங்கிரஸ் பெண் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ரூபகலா, நயனா, கனீஷ் பாத்திமா, அன்னபூர்ணா ஆகியோர் அருகருகே அமர்ந்து மும்முரமாக பேசினர்
புதிய அமைச்சர்கள் ரிஸ்வான் அர்ஷத், பசவந்தப்பாவை கட்டியணைத்து, எம்.எல்.ஏ., அல்லம்பிரபு பாட்டீல் வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதுபோல எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பசவராஜ் சிவகங்கா, இக்பால் உசேன் ஆகியோரும் கட்டியணைத்து நலம் விசாரித்தனர்
முதல்முறை எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தர்ஷன் துருவநாராயண், ராஜா வேணுகோபால் நாயக், சீனிவாஸ், மந்தர் கவுடா ஆகியோர் கடைசி வரிசையில் அமர்ந்து, பேசி கொண்டே இருந்தனர்
சட்டசபை எதிர்க்கட்சி துணை தலைவர் அரவிந்த் பெல்லத், எதிர்க்கட்சியின் கடைசி இருக்கைக்கு சென்று எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் பேசினார். எம்.எல்.ஏ.,க்கள் எழுந்து சென்ற பிறகும், கடைசி இருக்கையில் தனியாக அமர்ந்திருந்தார்
சம்பந்திகளான காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பசனகவுடா துருவிஹால், பசனகவுடா தத்தலும் அருகருகே அமர்ந்து நீண்ட நேரம் விவாதித்தனர்
கோலாரின் மாலுார் எம்.எல்.ஏ., நஞ்சே கவுடா, கோலார் எம்.எல்.ஏ., கொத்துார் மஞ்சுநாத் அடிக்கடி வெளியே சென்று உள்ளே வந்தனர்
எதிர்க்கட்சியினர் ராஜினாமா செய்ய வலியுறுத்தும் நிலையில், திட்டம் மற்றும் புள்ளியியல் துறை அமைச்சர் நாகேந்திரா தன் இருக்கையில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார்
அமைச்சர் ரிஸ்வான் அர்ஷத், எம்.எல்.ஏ., ஹாரிஸ் ஆகியோர் அருகருகே அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தனர்.