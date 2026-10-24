சொத்து குவித்த ‘மாஜி ’ அதிகாரிக்கு ரூ.1.38 கோடி அபராதம்: 3 ‘ஆண்டு’சிறை
சொத்து குவித்த ‘மாஜி ’ அதிகாரிக்கு ரூ.1.38 கோடி அபராதம்: 3 ‘ஆண்டு’சிறை
UPDATED : அக் 09, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 08, 2026 11:36 PM
பெங்களூரு: சட்ட விரோதமாக சொத்து குவித்த வழக்கில் முன்னாள் வனத்துறை அதிகாரிக்கு, மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, 1.38 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்து, நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்தது.
வனத்துறையில் கடந்த 1980ல் பணிக்கு சேர்ந்த ரவிகுமார், அதன் பின் பெங்களூரின் வனத்துறை திட்டப்பிரிவில் உதவி வன பாதுகாப்பு அதிகாரியாக பணியாற்றினார்.
இவர், வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து குவித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. கடந்த, 2014 ஜூன் 9ம் தேதியன்று, இவரது வீடு, அலுவலகத்தில் லோக் ஆயுக்தா அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
அங்கு கிடைத்த ஆவணங்களை ஆய்வு செய்ததில், கடந்த 1989 முதல், 2014 வரை ரவிகுமார் பெயரிலும், அவரது குடும்பத்தினர் பெயரிலும், 1.38 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்து இருப்பது தெரிய வந்தது.
இது, வருமானத்துக்கு அதிகமான சொத்துகள். இந்த சொத்துகள் எப்படி வந்தன என்பது பற்றி. அவர் சரியான ஆவணங்களையும் தாக்கல் செய்யவில்லை.
விசாரணையை முடித்த லோக் ஆயுக்தாவினர், பெங்களூரின் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். விசாரணையில் ரவிகுமார் வருமானத்தை விட, 49.50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான சொத்துகள் சம்பாதித்தது உறுதியானது.
எனவே, அவருக்கு மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 1.38 கோடி ரூபாய் அபராதமும் விதித்து, நீதிபதி புஷ்பலதா, நேற்று முன் தினம் தீர்ப்பளித்தார்.