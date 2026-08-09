1,000 வங்கதேசத்தினர் 3 மாதத்தில் கண்டுபிடிப்பு: உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே கவலை
1,000 வங்கதேசத்தினர் 3 மாதத்தில் கண்டுபிடிப்பு: உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே கவலை
ADDED : ஆக 09, 2026 12:03 AM
பெங்களூரு: ''கடந்த மூன்று மாதங்களில், பெங்களூரில் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தினர் 1,000 பேர் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளனர்,'' என உள்துறை அமைச்சர் பிரியங்க் கார்கே தெரிவித்தார்.
பெங்களூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
பெங்களூரில் வங்கதேசம், ஆப்ரிக்காவை சேர்ந்தவர்கள் சட்ட விரோதமாக வசித்து வருகின்றனர். கடந்த மூன்று மாதங்களில் ஆயிரம் வங்கதேசத்தினர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இவர்கள், வட மாவட்டங்கள் வழியாக பெங்களூருக்கு வந்துள்ளனர். நாங்கள் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர், வனத்துறையினருடன் தொடர்பில் இருக்கிறோம்.
இந்த சோதனை ஒரு வாரம் செய்து விட்டு, அடுத்த வாரம் விட்டுவிடும் பேச்சுக்கே இடமில் லை. இவ்விஷயத்தில் நாம் தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும். தேவைப்பட்டால், நாங் கள் ஒரு குழுவை அமைப்போம். இவ்விஷயத்தில் மத்திய அரசு, எங்களுக்கு உதவ வேண்டும்.
எங்கள் மாநிலத்துக்கு சர்வதேச எல்லை இல்லை. வங்கதேசம், நேபாளம் உட்பட எந்த நாட்டுடனும் நாங்கள் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. ஆனாலும், அவர்கள் ஊடுருவுகின்றனர். அப்படியெனில் அவர்கள் எங்கிருந்து வருகின்றனர்?
நாட்டின் எல்லையை பாதுகாப்பது மத்திய அரசின் பொறுப்பு. அவர்கள், தங்கள் பொறுப்பை சரியாக செய்யவில்லை என்று நினைக்கிறேன். வங்கதேசத்தினர் இவ்வளவு துாரம் பயணிக்கின்றனர் என்றால், நம் சர்வதேச எல்லை மட்டுமல்ல, நம் மாநில எல்லைகளும் பலவீனமடைந்த உள்ளன என்று தான் அர்த்தம்.
சமீபகாலமாக ஒரு புதிய போக்கு உருவாகி உள்ளது. குடிசை பகுதிகளுக்கு சென்று எந்த நாடு, எந்த மாநிலம் என்று கேட்பதும், அதை வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பரப்பி, அரசை விமர்சிக்கின்றனர். உங்களிடம் தகவல் இருந்தால், அதை அரசு ஊழியர்களிடம் கொடுங்கள்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.