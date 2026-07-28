அதிகாரிகளை தாக்கிய வழக்கில் 11 விவசாயிகளுக்கு முன்ஜாமின்
அதிகாரிகளை தாக்கிய வழக்கில் 11 விவசாயிகளுக்கு முன்ஜாமின்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:56 AM
ராம்நகர்: பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்திற்காக நில கணக்கெடுப்பு பணிக்கு சென்ற அதிகாரிகளை தாக்கிய வழக்கில் 11 விவசாயிகளுக்கு முன்ஜாமின் கிடைத்துள்ளது.
ராம்நகரின் பிடதி தாலுகாவில் உள்ள 9 கிராமங்களில் 7,000 மேற்பட்ட ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தி, பிடதி டவுன்ஷிப் அமைக்க விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். ஆனாலும் நிலம் கையகப்படுத்தும் அறிவிப்பை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த 13ம் தேதி பிடதி அருகே மண்டலஹள்ளி கிராமத்தில் நில கணக்கெடுப்பு பணிக்கு சென்ற அதிகாரிகளை, விவசாயிகள் துடைப்பத்தால் அடித்து விரட்டினர். இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரில், 11 விவசாயிகள் மீது கொலை முயற்சி வழக்குப் பதிவானது.
கைதில் இருந்து தப்பிக்க 11 விவசாயிகளும், முன்ஜாமின் கேட்டு ராம்நகர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தனர். இம்மனுவை நேற்று நீதிபதி மஞ்சப்பா நேற்று விசாரித்தார்.
அரசு தரப்பு வக்கீல் வாதிடுகையில், 'அதிகாரிகளை தாக்கியது சட்டப்படி குற்றம். விவசாயிகளை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி தர வேண்டும்' என்று கேட்டு கொண்டார்.
விவசாயிகள் தரப்பு வக்கீல் வாதிடுகையில், 'மனுதாரர்களில் சிலர் பெண்கள். வயதானவர்களும் உள்ளனர். அவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைப்பது சரியல்ல. விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க தயாராக உள்ளனர்' என்று கூறினார்.
இதனை ஏற்று கொண்ட நீதிபதி, விவசாயிகள் 11 பேருக்கும் முன்ஜாமின் வழங்கியதுடன், விசாரணைக்கு தவறாமல் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.