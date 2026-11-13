சிறுமியரை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய 11 பேர் கைது
சிறுமியரை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய 11 பேர் கைது
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 10:16 PM
பல்லாரி: பெண்கள், சிறுமியருக்கு பண ஆசையைக் காட்டி பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய, 11 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்; தலைமறைவான ஐந்து பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மாவட்ட எஸ்.பி., சுமன் பென்னேகர், நேற்று அளித்த பேட்டி:
பல்லாரி நகரம் மில்லர்பேட்டையில் கோவிந்தம்மா என்பவர், சிறுமியரின் நிர்வாண புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றியுள்ளார். அவர், சிறுமியரை மிரட்டி, பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்துவதாகவும் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, நேற்று சிறுமியரை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய கோவிந்தம்மா, நாகராஜ், ராஜு, எரிசாமி, எரம்மா உள்ளிட்ட, 11 பேர் கைது செய்யப்பட்டு. சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் ஐந்து பேரை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
கைதானவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், ஏழை சிறுமியர், பெண்களுக்கு பண ஆசையைக் காட்டி, நிர்வாணமாக வீடியோ எடுத்து, பாலியல் தொழிலுக்காக அனுப்பி வந்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.