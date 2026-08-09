சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த 15 வங்கதேசத்தினர் கைது
சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த 15 வங்கதேசத்தினர் கைது
ADDED : ஆக 08, 2026 11:58 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருந்த 15 வங்க தேசத்தினர், 'ஆப்பரேஷன் முக்தா'வின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சி க்கமகளூரில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருந்த வங்கதேசத்தினரை போலீசார் கைது செய்தனர். இதையடுத்து, ஒயிட்பீல்டு பிரிவில் டி.சி.பி., சைதுலு அதாவத் தலைமையில் நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார், 'ஆப்பரேஷன் முக்தா' என்ற பெயரில், ரெய்டில் ஈடுபட்டனர்.
இவர்கள், ஒயிட்பீல்டு, காடுகோடி, மாரத்தஹள்ளி, பெல்லந்துார், மஹாதேவபுரா உட்பட பல முக்கிய பகுதிகளில் ரெய்டு நடத்தினர். இந்த சோதனையில், அங்கு வசித்து வருவோரின் அடையாள அட்டைகள், அதிகாரபூர்வ ஆவணங்களை சரிபார்த்தனர்.
இங்கு வசிப்பவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள், அருகில் உள்ள பல அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில், வீட்டு பராமரிப்பாளர்களாகவோ, தினக்கூலி தொழிலாளர்களாகவே பணியாற்றுவது தெரியவந்துள்ளது.
சோதனை குறித்து சைதுலு அதாவத் கூறியதாவது:
நகர போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவின்படி, பெங்களூரு முழுதும் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது. கடந்த காலங்களில் சட்ட விரோதமாக குடியேறியவர்களை கண்டறிந்து, நாடு கடத்தினோம்.
தற்போது முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல், சட்ட விரோதமாக தங்கியிருப்பவர்களை கண்டறிந்தால், அவர்கள் மீது சட்ட நடடிக்கை எடுப்பதற்காக, வெளிநாட்டினர் மண்டல பதிவு அலுவலகத்துக்கு தகவல் தெரிவிப்போம்.
பிடிபட்டவர்கள் வழங்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில், அவர்களை சட்டபூர்வமாக அவர்களை நாடு கடத்துவோம். முறையான ஆவணங்களை சரிபார்க்காமல் சட்ட விரோதமாக குடியேறுபவர்களுக்கு நிலம், வீடுகளை வாடகைக்கு விடும் உரிமையாளர்கள் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து, கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்போம். ஒயிட்பீல்டில் ஏற்கனவே இதுபோன்று 10 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
எலக்ட்ரானிக் சிட்டி பிரிவு டி.சி.பி., நாராயண் கூறியதாவது:
எலக்ட்ரானிக் சிட்டி பிரிவில், 1,909 சந்தேக நபர்களின் குடியுரிமை, அடையாள அட்டைகள் சரிபார்க்கப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை பேகூர், பரப்பன அக்ரஹாரா போலீஸ் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சட்ட விரோதமாக தங்கியிருந்த 15 வங்கதேசத்தினர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.
எலக்ட்ரானிக் சிட்டி, பண்டேபாளையா, ஹூலிமாவு, ஹெப்பகோடி போலீஸ் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சட்ட விரோதமாக வெளிநாட்டினர் யாரும் தங்கவில்லை.
இந்த நடவடிக்கையில், 295 போலீசார் ஈடுபட்டனர். இவர்கள், கட்டுமான தளங்கள், கொட்டகைகள், ரகசிய இடங்கள் உட்பட முன்னர் அடையாளம் காணப்பட்ட 29 முக்கிய இடங்களில் ஆய்வு நடத்தினர்.
இதுவரை எலக்ட்ரானிக் சிட்டி பிரிவில் இருந்து மொத்தம் 64 வங்கதேசத்தினர் அடையாளம் காணப்பட்டு, நாடு கடத்தப்பட்ட உள்ளனர். தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள 15 பேர், எப்.ஆர்.ஆர்.ஓ., எனும் வெளிநாட்டு பிராந்திய பதிவு அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டு, அவர்களும் நாடு கடத்தப்படுவர்.
வீடுகளை வாடகைக்கு விடுவதற்கும், அவர்களுக்கு வேலை வழங்குவதற்கு முன், அவர்களின் அடையாள அட்டைகளை பொது மக்கள் சோதனை செய்ய வேண்டும். உங்கள் பகுதியில் சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் யாரேனும் கண்டறியப்பட்டால், அருகில் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தங்கியிருந்த ஷெட்களும் அகற்றப்பட்டன.